Декларируется, что власть – кооперативная, по факту – жесткая корпорация

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7 мая 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: radmirkilmatov.livejournal.com

Любая экономическая модель упрощает экономику. В результате, экономические модели могут привести к выводам, не соответствующим здравому смыслу. Яркими примерами манипулирования логикой являются (так называемые) либеральные экономические и политические идеи. В частности, идеи экономической специализации - и политической независимости.

Вначале про экономику. Если к примеру, я лучше (и дешевле) умею делать станки, ты – зерно, то теоретически объединение наших усилий в результате специализации приведет к тому, что мы произведем больше станков и зерна – за те же деньги, а «освободившиеся деньги» - потратим на потребление.

Традиционная либеральная идея - декларирует, что у всех участников одинаковая положительная мотивация – в общих интересах. По факту, на деле каждый думает про свой карман.

В реальной экономике всегда участвуют разные часто разновекторные мотивации. Смысл у которых не добиться общего блага, а «отжать под себя».

Пример с международной специализацией показывает, как только страна отказывается от производства какой-то группы товаров - меняются мировые цены. Изменение цен влияет на платежный баланс (структура доходов и поступлений). Падает спрос на твой товар за рубежом (потому что не все участники играют по твоим правилам - и тупо оставляют у себя производство под внутреннее потребление)...

А между тем, организаторы «экономии» уже нарисовали прибыль и ее поделили – проели, до того, как реальные результаты этой «экономии» стали известны. И по факту, они по дешевке скупают активы обанкротившихся отраслей - для перепродажи - или для распила грантов на их восстановление.

«Экономика» - это очень своеобразная наука - этакое ремесло сомнительной социальной ответственности... экономисты поддержат любого политика, который предлагает достойное вознаграждение за самое непотребное обоснование.

В 1990-е годы молодым студентам российских ВУЗов вкладывали одну идею, либеральную. Что Рынок – умный, Рынок все видит, Рынок – сам все организует. По факту в экономике были уничтожены управляющие и надзирательные функции.

Между тем, люди, которые представляли рыночные теории населению, по факту, оказались в числе самых успешных предпринимателей, которые успешно «Отжали» активы (ресурсы) – под себя. По "понятиям" - за вранье надо отвечать, по факту - за вранье награждают.

Другим примером подмены понятий является использование устаревших терминов и понятий. К примеру, существуют корпоративные понятия и методы управления.

Корпоративные методы основаны на интересах, когда вкладываются капиталы - и отдача идет пропорционально размерам вкладов.

Кооперативные интересы - это когда один человек - один голос, один «пай». И раздел осуществляется поровну.

Кооперативные методы вообще не действуют в больших группах. Но на уровне небольших организаций в пределах ста человек оказываются эффективны, тем более в сочетании с «мотивационными» методами (разные ставки, нормы, КТУ…).

Как происходит сосуществование - на примере США. Государство - это кооперативная структура. Управление (формально и декларативно) через всеобщее равное голосование. И все участники являются равноправными получателями услуг государства.

Но есть ФРС, по сути закрытое ООО, где имена вкладчиков не разглашаются, но все примерно понимают, кто именно там, и как они рулят экономикой.

ФРС - это бесконтрольные эмиссии, попытки отжать - "Здравствуйте, Джон Ф. Кеннеди"...

Не смотря на то, что декларируется «традиционная форма», где у всех примерно одинаковая система мотивации. В реальной структуре, где происходит реальное управление денежными потоками и прибылями – есть Управляющие и интересы Управляющих, которые обеспечивают - доходы и комиссии от сделок на аффилированные и заинтересованные лица.

Чтобы понимать окружающее - следует ставить правильные акценты, в том числе, на Историю...

Про политику – в какой парадигме действует Власть? Декларируется – кооперативная, в общих интересах. По факту – жесткая корпорация, когда Место во Власти – это источник «откатов», комиссии, фиктивных инвестиций – на аффилированные лица.

В какой парадигме действует Центробанк? Это представитель международных элит, которые за участие "наших капиталистов" в международной системе расчетов и коммуникаций – требует жесткого исполнения международных, то есть чужих (для страны) правил и законов. Формально ЦБ РФ – это прозрачный, но по сути, мутный офф-шор с жесткой внутренней иерархией, где функции окружающего государства – чисто номинальные.

Основная функция сегодняшнего Центробанка – контроль над всеми финансовыми учреждениями, всеми финансовыми расчетами и потоками. В чьих интересах работает банковская элита страны? Если кто-то считает, что во внутренних интересах – завидую.

Качественного адекватного разбора отношений в финансовой области - не видел. Есть разборы социальных отношений внутри страны, разборы международных отношений, но реальный разбор отношений: население страны - напротив внешняя элита, по сути означает не афишируемую тихую оккупацию. Зачем завоевывать и брать внешний контроль над страной? После этого придется отвечать за экономику, за население. А формально независимая администрация - в формально независимой стране - наиболее оптимальный способ изъятия ресурсов...