Все вербовщики — лжецы, а турки в особенности

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5 мая 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nastya-maks.livejournal.com

В Сети появились записи допроса сирийского наемника нелегитимного Правительства национального согласия. Его арестовала Ливийская национальная армия в Айн-Заре и опубликовала материалы в своем Твиттер аккаунте M.LNA.

Боевик рассказал, что после того, как его завербовали турецкие военнослужащие, он был силой отправлен в Ливию воевать на стороне террористов Файеза Сарраджа.

Этому человеку всего 20 лет и зовут его Мустафа Рашид Ибн Фейсал. Он сириец из Алеппо. Как выяснилось, все участие Мустафы в боевых действиях, в которых ему пришлось побывать за свою недолгую жизнь, было принудительным.

Мустафа становился жертвой турков неоднократно. Так, попав в руки турецких солдат, несколько лет назад он был вынужден восстать против своих же соотечественников – курдов: «Турки использовали нас на войне в Сирии, я воевал в Африне с курдами, хотя они наши соотечественники. Так и вышло, из-за турок пострадали все: и мы, и курды. Меня завербовали турецкие солдаты. Точнее, офицеры, они оказывают давление на сирийцев. Многие из нас бегут и не хотят воевать в Сирии. Таких ловят и предлагают им трехмесячные контракты с ежемесячными выплатами в две тысячи долларов, потом обещают вернуть домой. Многие знали, что это обман и сбежали. Они знали, какая репутация у террористов ПНС».

Мустафа рассказал, что скрывал от родителей до чего он докатился, однако когда они узнали, осудили его и умоляли вернуться. По их мнению, он занимается плохими и опасными вещами на чужой войне. Да еще и на стороне преступников. Мустафа обещал вернуться, когда получит деньги, но ему так и не заплатили. За время его пребывания в Ливии в боях и на охране погибло около 300 сирийцев. И возникает вопрос – ради чего и кого?

В конце допроса наемник обратился к своему народу с просьбой не вестись на увещевания турков и обещания денег. Все это не стоит того. Он заявил, что преступление – приезжать в Ливию и воевать против ее народа и ЛНА, защищающих свою страну от терроризма. Все вербовщики, а турки в особенности - лжецы.

«Наши ливийские братья защищают свою землю от террористов и иностранцев, не приезжайте сюда. Эрдоган — эксплуататор нашего региона, грязная собака, мерзкий лжец! По его приказу турки вынуждают нас умирать на чужой земле. Не слушайте его и не приезжайте сюда. Лучше умереть на родине, чем воевать на чужой земле», - заключил Мустафа.