В этом году хорошо бы вместе с георгиевскими ленточками раздавать медицинские маски

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5 мая 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

Многие регионы России ввели "масочный режим" в общественных местах. Не в каждом постановлении этот термин расшифрован, что оставляет полицейским большой простор для фантазии. В теории "масочный режим" означает, что теперь защитную маску должен носить не только, например, продавец в супермаркете, но и любой гражданин, который в этот супермаркет пришёл. Причём обязанности по поиску и покупке маски возлагаются на плечи самого гражданина.

Купить маску непросто: они до сих пор не везде есть, а там, где есть, иногда стоят слишком дорого.

Маски – это, наверное, замечательно. Маска не поможет вам спастись от коронавируса, но, если вы сами уже болеете, она снизит риск заражения окружающих. И если государство решило, что в масках должны ходить все, то логично было бы раздавать их всем желающим. Чтобы люди не экономили и меняли маски часто. Чтобы не думали лишний раз, где их достать. Ведь государству не выгодно, чтобы люди болели.

Например, вице-губернатор Петербурга утверждает, что сутки лечения пациента с COVID-19 обходятся бюджету в сумму от 60 до 200 тысяч рублей (в зависимости от тяжести заболевания).

Маски победы

Но маски бесплатно не раздают. Зато по всей стране начали бесплатно раздавать георгиевские ленточки!

Они не спасут вас от коронавируса и не защитят других, если вы болеете. Но георгиевская ленточка – важный символ. Она уже давно не только про День Победы. Она про "свой – чужой". Георгиевская ленточка была символом "Русской весны". Именно с ней воевали многие ополченцы и наёмники на стороне непризнанных республик в Донбассе. С георгиевской ленточкой подментованные гопники нападали на оппозиционных активистов во время одиночных пикетов. Ленточку в обязательном порядке должны носить все сотрудники полиции и многие госслужащие.

По мнению чиновников, ленточка должна объединить народ, поэтому её и раздают бесплатно. Хотя сегодня намного важнее объединиться вокруг медицинской маски, которая могла бы стать символом защиты и заботы.

День Победы каждый год используется как громадная пропагандистская акция. В этом году хорошо бы сделать исключение и вместе с ленточками раздавать медицинские маски – получилась бы не менее масштабная акция. Только с уклоном в будущее и оптимизм.