Стрельба и взрывы в Катаре

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4 мая 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: taxfree.livejournal.com

Из Катара поступают срочные сообщения о попытке вооружённого государственного переворота в стране. Приходят сведения о перестрелке, а также о нескольких взрывах.

Катар в контрах с Саудовской Аравией уже несколько лет. И первоначально сообщалось, что осуществлена террористическая атака. Однако потом местные источники заявили, что речь идёт о попытке госпереворота.

В небо были подняты военные вертолёты. Они кружили над столицей страны – Дохой.

По данным ближневосточных СМИ, попытка государственного переворота может быть связана с антикоррупционными делами, расследовать которые поручено местным правоохранителям. Распоряжение о проведении расследования дел, в которых фигурируют имена крупных катарских бизнесменов и политиков, отдал лично эмир Катара Тамим бен Хамад ат-Тани.

По некоторым сведениям, поручение о расследовании коррупционных схем могло быть озвучено в связи с оказанием давления со стороны Вашингтона. Ранее власти США заявили, что «подозревают Катар в коррупционных схемах», в результате которых стране достался Чемпионат мира по футболу 2022.

Тем временем, в саудовской прессе заявлено, что власти Катара якобы распорядились о "сокрытии информации о попытке госпереворота в стране". Заявлено, что официальная Доха отдала распоряжение об уголовном преследовании подданных страны, которые разместят в сети материалы о взрывах и перестрелках.

Самое смешное - нефть никак не отреагировала. Катар вышел из ОПЕК в 2018 году - имеет чуть более 2% запасов ОПЕК и менее 1% от объема мировых запасов нефти - почти 1,5 трлн баррелей

Доказанные запасы природного газа Катара - 23,9 трлн куб. м. Это 12% всех мировых запасов (200 трлн куб. м), 2-е место в ОПЕК и 3-е место в мире после России и Ирана.