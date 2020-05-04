Почему страны с карантином понесли большие потери, чем без карантина

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4 мая 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nikonov.livejournal.com

Вот здесь врач доказательно, с цифрами на руках предлагает воспользоваться японским безкарантинным опытом: "Как так? Страны, где полно людей на улицах, в транспорте, магазинах, на работе с эпидемией справились (Япония — коэффициент самоизоляции 29% - смертей 190), а с жутким карантином сидящие дома (Италия — коэф. самоизоляции 83% - смертей 22 тысячи!) убили экономику и наделали огромную кучу смертей.

Почему?

Посмотрим внимательно, и в первую очередь элементарную физику. Как вирус в капле аэрозоля может попасть от одного человека к другому? Как перекрыть этот путь? И посмотрим как разные страны пытаются перекрыть путь вирусу от человека к человеку.

Италия пересидела в карантине не один инкубационный период, но продолжает заражаться...

Маска на лице задерживает 60%капель с вирусом. Уже отлично. Остаток капель с вирусом летит от маски всего на 10-15 см и опускается рядом с человеком вертикально вниз (маска замедлила скорость потока), а не разлетается на 1,5 -3 метра на людей, полки магазинов, поручни, дверные ручки и т. д.

Все!!! Эти 40% остатка вируса у ног на полу и никому не угрожают. Окружающая среда чистая и не опасная. Перекрыли масками тотально все источники (каждого человека) и через 14 дней (инкубационный период) нет эпидемии.

Страны с тотальным масочным режимом(Китай, Тайвань, Корея, Австрия, Чехия, Болгария, Израиль) только так проблему и решили..."

На фото: Это Япония. Пропуск у каждого на лице и виден сразу. Никакие QR-коды не нужны. Никакие разрешения на работу не нужны. Никакие запреты не нужны, кроме хождения без маски. Экономика работает. Смертность - практически нулевая.

Сравните вышеприведенную фотографию с пустыми городами Европы, где люди дохнут, как мухи... При карантине!

И еще: "Сначала понятным языком о терминах и понятиях т.к. постоянно звучат цифры от которых толку ноль. Только людям головы забивают разной чепухой.

По пунктам:

Смертность - это количество процентов умерших от всего населения и нет никаких 1% и 14% смертности в разных странах.

По нынешней эпидемии правильнее смотреть на цифры летальности.

1.Часто звучащие цифры Италии 13% и России 1%. Это полная чушь и ровным счетом ничего не говорит. Называется это "сырая" летальность"(CFR) (процент умерших от количества выявленных).

2. Главное - ЛЕТАЛЬНОСТЬ ИНФЕКЦИОННАЯ(истинная) (IFR) - процент умерших от всех инфицированных(зараженных). Истинная летальность для ковида почти одинакова для всех стран и приблизительна равна 0.5% от всех заразившихся. И не надо нести чушь про уровень медицины в разных странах. С ковидом это не работает. Мы(врачи) все в одной лодке и с почти одинаковыми протоколами и в Москве и в Нью-Йорке.

Поэтому для себя давно вывел коэффициент расчета летальности и он подтвердился уже во многих странах после тестов на антитела. По нему можно посчитать не выявленных, а реальных зараженных в стране при правильной цифре смертей.

В России сейчас по моей методике подсчета 244 тысячи зараженных(сравните с цифрой озвученной сегодня Собяниным на основе антител); в США 13 миллионов( официально 124 тыс. и 1.3 млн).

И еще:

"Наконец все насиделись дома «по-итальянски» и стали смотреть по сторонам. И сразу куча статей про Швецию и Беларусь. Шведский и белорусский сценарии по науке ликвидации эпидемий хороши, но только не с ковидом. Я, как врач, говорю: нам это не потянуть.

Вот расчет:

Для выработки популяционного иммунитета для SARS-CoV-2 с его коэффициентом R3,3 необходимо, чтобы переболело 66% населения. За 1 месяц "сиди дома" с медициной "на пределе" по моим подсчетам инфицировалась 244 тыс. человек; умерло 1.2 тысячи человек.

66% населения для России — это 96,3 млн переболевших и 480 тысяч смертей(0.5% от заболевших). И как вам такая "Белоруссия"?

И если в режиме "сидения дома" мы таким темпом "иммунизировали" всего 250 тысяч человек за 1 месяц, то на "иммунизацию" 96 млн. потребуется 384 месяца или 34 года (ничего личного - чисто наука и арифметика; немецкие ученые посчитали, что для выработки «стадного» иммунитета им надо 25 лет; выматерились, посмотрели на японцев, ввели штраф 5 тыс евро за "без маски" и пошли работать..."