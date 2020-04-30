Африка тоже борется с чужеземной опасностью

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

30 апреля 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mi3ch.livejournal.com

Афро-рецепты и противоядия против COVID-19: Президент ⁠Бурунди сказал, что вспышка заболевания не коснется его страны, потому в ней «Бог стоит на первом месте».

Губернатор Найроби заявил, что алкоголь является санитайзером для горла, и включил бутылки коньяка известных брендов в наборы для уязвимых слоев населения.

В сети появилось фейковое обращение к африканцам самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, в котором говорилось, что произведенные в Европе и Америке защитные маски содержат токсины, поэтому их использование опасно для здоровья.

В одном из регионов Эфиопии правительство на три месяца отключило интернет. Нет информации – нет эпидемии.

В ЮАР вместо того, чтобы потратить деньги на борьбу с эпидемией, решили возвести 40-километровое заграждение на границе с Зимбабве, чтобы помешать нелегальным иммигрантам проникнуть на территорию страны

В Уганде во всем обвинили сексуальные меньшинства и устроили на них облаву.