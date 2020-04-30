Пора сказать правду: половина всех жертв Сталинизма были крестьяне

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30 апреля 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: historical-fact.livejournal.com

Россия все никак не может избавиться от комплекса "двух бед". Уже и дороги стали получше, и явных дураков поменьше. Но на смену старым пришли две новые беды: Ковид-19 и вирус сталинобесия. Если с первым ученые и врачи вскоре справятся, то со вторым все гораздо сложнее. Носители сталинобесия обожают извращать реальную историю.

Мало того, сталинобесы откровенно гордятся теми, кто под руководством партии и ее вождя грабил и уничтожал многочисленные слои "несознательного" населения, взрывал церкви, сносил памятники Суворову и Скобелеву, смешивал с дерьмом и мусором останки русских адмиралов в Севастополе. Сегодня найдем ответ на вопрос: какая социальная категория граждан стала главной жертвой сталинского террора? Это несложно благодаря наличию достаточно большого массива рассекреченных архивных документов. Используем статистические отчеты НКВД, опубликованные на сайте https://mozohin.ru

Для справки: доктор исторических наук Олег Борисович Мозохин - автор книг и более 100 статей по истории отечественных спецслужб советского периода. Благодаря службе в органах КГБ/ФСБ он имел доступ к таким документам, к каким далеко не всякого подпустят.

Заходим в раздел "Статистические сведения о деятельности органов безопасности 1930-1938" и читаем сводную ведомость по 1937 году: http://mozohin.ru/article/a-47.html

Арестовано: 936 750. И сразу - сколько из них избежали серьезных репрессий: освобождено - 5948, высылка из СССР - 645, ссылка - 1366, какие-то прочие меры - 6269. Складываем тех, кому повезло: 14 228. Итак, 936 750 - 14 228 = 922 522 человек были казнены или получили реальные сроки. От этого общего числа будем отталкиваться при подсчете процентов разных социальных категорий.

Пошли дальше, МСЗ (высшая мера социальной защиты - расстрел): 353 074. Это 38,27% от общего количества.

По категориям: знаменитые "троцкисты" - всего лишь 41 362. Это 4,48 % от общего числа репрессированных 922 522. А всего из категории "Контрреволюционные организации и политические партии" репрессировано 78 540 человек и это лишь 8,51% от общего количества репрессированных.

Смотрим дальше. «Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т.п.) - 114 674.

Бывшие члены и кандидаты ВКП(б) - 55 428.

Рабочие - 45 706.

Служители религиозного культа - 33 382.

Комсостав - 7 650. Рядовые и мл. комсостав - 6 689. И т.д., все категории перечислять не буду.

А теперь переходим к основному блюду сталинобесов: крестьянам. Читаем: бывшие кулаки - 370 422, колхозники - 41 617 и единоличники - 27 209. Подсчитываем всех крестьян: 439 248. И эта категория вырывается далеко вперед: 47,61% от общего числа. Вот и разобрались, кого уничтожал Сталин наиболее массово.

Так что когда сталинобес будет вам втюхивать, что Сталин в 1937 репрессировал троцкистов или ленинцев, а остальной народ жил себе преспокойно, смело плюйте лживой твари в рожу. Как во время первой массовой волны сталинского террора в конце 20-х - начале 30-х основной жертвой Сталина стали сотни тысяч раскулаченных крестьян, так и в 1937 ничего не изменилось. Главной жертвой Сталина в любой период были именно крестьяне. Почему? Ответ прост: именно крестьяне своим рабским, фактически бесплатным трудом финансировали всё в сталинском СССР. Даже Гулаговская армия рабов с ними не сравнится. Но рабов удержать от восстания можно только террором и запугиванием, вот Сталин этим и занимался.