Кто же заработает на регистрации смартфонов

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30 апреля 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru/blogs/filatov

Если речь о правопорядке, то почему регистрация платная? Безопасность – статья бюджета, уже оплаченная из налогов. Или речь идёт о новом налоге?

Чтобы телефоны не воровали, а преступники не использовали их в своих злодейских целях, смартфоны и другие устройства с sim-картами надо будет регистрировать. Власти планируют ввести обязательную регистрацию устройств по заводскому номеру (IMEI) уже к середине 2021 года.

Вести базу данных, как предполагается, будет Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС). С ноября 2019 года он уже тестирует её с сотовыми операторами. Но целесообразность нововведения остаётся под вопросом.

Если речь о правопорядке, то почему регистрация платная? Безопасность – статья бюджета, уже оплаченная из налогов. Или речь идёт о новом налоге? Кроме того, аппараты по IMEI будут блокировать не сразу, а после предупреждений. Если так, то от криминала это не убережёт.

Во-первых, существует услуга «перешивки» аппаратов – изменение IMEI.

Во-вторых, в криминальных целях используют одноразовые аппараты и одноразовые симки. Преступление свершится раньше, чем абонент получит первое предупреждение.

В-третьих, есть такое понятие «нулевой IMEI». Это аппараты без заводского номера. Их тысячи в одной только Москве.

В-четвертых, создание базы – это дополнительная опасность. Базы имеют свойство «утекать». У преступников появится возможность «подставлять людей», используя чужие IMEI для преступных целей.

Альтернативой введению дополнительных сборов и созданию «новой сущности» могла бы быть усиленная разработка современных аналитических инструментов и работа с большими данными в реальном времени. Закон Яровой-Озерова даёт массу возможностей для этого. Уже консолидируется и хранится так много данных, что в России можно было бы выстроить систему посильнее, чем у АНБ в США.

Однако регистрация по IMEI год назад была внедрена в Узбекистане… и принесла казне немалые средства.

Но, нам говорят, что цель в предотвращении преступлений, а не в заработке? Или всё же у кого-то подрос сынуля и ему нужен бизнес наподобие системы «Платон»?

Алексей Филатов