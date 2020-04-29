ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

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29 апреля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mylnikovdm.livejournal.com

"Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения. Информация оформлена в виде научной записки и опубликована в связи с обсуждаемым предложением правительств ряда стран ввести так называемый паспорт иммунитета, который позволил бы переболевшим людям свободно путешествовать или вернуться к работе.

Некоторые правительства, желая постепенного возвращения к работе и возобновления экономической деятельности, выдвинули идею создания документа, подтверждающего на основе серологических тестов, выявляющих у людей наличие антител в крови, иммунитет к новому коронавирусу.

Но эффективность защиты от SARS-CoV-2 благодаря антителам до сих пор не установлена ни одним научным исследованием...

"В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторной инфекции, — говорится в заявлении ВОЗ . — По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно исследование не оценивало, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет к последующей инфекции этим вирусом".

Объясняю популярно, почему это заявление ВОЗ является наглой ложью. Как работает вирус? Вирус типа SARS-CoV-2 относится к так называемым РНК-вирусам, внутри себя они несут кодирующую последовательность белков, которая данный вирус воспроизводит. Но сам вирус не может себя воспроизвести, поскольку у него для этого нет необходимых компонентов. В некотором смысле, РНК-вирус это "флэшка" с записанной на неё программой, но при этом в данной "флэшке" нет самого компьютера, который данную программу должен выполнить. Чтобы вирус мог размножиться, он должен попасть внутрь клетки и подсунуть свою РНК рибосомам ядра клетки, чтобы те приняли её за собственную РНК и выполнили ту самую программу по воспроизведению вируса.

Когда вирус попадает в организм, проникая внутрь клеток (заражает их), начинается процесс неконтролируемого воспроизводства всё новых и новых копий данного вируса, которые, покидая заражённые клетки, начинают заражать всё новые и новые клетки.

Каким образом можно остановить данный процесс неконтролируемого размножения вируса? Только одним! Организм должен выработать антитела, которые будут реагировать на данный конкретный вирус, захватывая и уничтожая его. При этом данные антитела находятся в крови и межклеточном пространстве. Внутрь уже заражённых клеток они проникнуть не могут. Поэтому заражённые клетки рано или поздно просто умирают, поскольку из-за заражения вирусом уже не могут нормально функционировать.

Другими словами, в организме для выздоровления должно произойти два процесса. Первый, это синтез антител, которые заблокируют дальнейшее распространение вируса и прекратят заражение новых клеток данным вирусом. Второй процесс, это отмирание заражённых клеток, чтобы они перестали создавать новые экземпляры вируса. Когда оба процесса завершаются, человек выздоравливает. Но, антитела к данному вирусу продолжают оставаться в организме человека!

То есть, повторного заражения тем же самым вирусом в принципе невозможно, поскольку если бы в организме человека не образовались антитела, которые реально могут заблокировать данный вирус, он бы не смог побороть болезнь!

Даже если где-то фиксируется якобы повторное заражение человека, который на самом деле переболел коронавирусом, то это означает, что в этот раз он заражается каким-то другим вирусом, на который ранее сформировавшиеся антитела не реагируют. Другими словами это означает, что имеет место распространение нескольких разных вирусов с очень похожими внешними симптомами. Но, если это так, то подобная эпидемия однозначно не может быть случайной!

ВОЗ не может не знать таких элементарных вещей! Следовательно, нас сознательно обманывают?

…

С учётом сделанных замечаний в комментариях, решил сделать важное дополнение.

Во-первых, когда я написал о том, что "повторного заражения тем же самым вирусом в принципе невозможно", я имел в виду именно тот же самый вирус без учёта его возможных мутаций. Само собой, что вирус может мутировать, после чего имеющиеся антитела уже не будут на него реагировать. То есть, организм в этом случае воспринимает этот мутировавший вирус как другой вирус!

Во-вторых, и это очень важно. Если мы имеем дело с вирусом, который активно мутирует, как тот же вирус гриппа, то в этом случае разработка и использование вакцины от такого вируса не эффективны и в принципе не решают проблемы. При этом уже имеющиеся данные говорят о том, что уже зафиксировано множество разных версий, которые, якобы, являются естественными мутациями исходного вируса (если придерживаться официальной версии естественного происхождения данного вируса). Но в этом случае теряет смысл разработка вакцины и всеобщая вакцинация! Поскольку вакцина, как и образовавшийся в организме иммунитет, будут действовать только на конкретный штамм вируса.

В тоже время, судя по заявлениям ВОЗ и властей, дающих задание быстрее разработать вакцину, нас готовят именно к вакцинации...

Но тогда смысл вакцинации в чём угодно, но только не в борьбе с данным вирусом.