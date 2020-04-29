США напечатали чеки для всего взрослого и детского населения страны

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

29 апреля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: verola.livejournal.com

Большие чеки. И даже огромная часть населения их очень быстро получила. И какое влияние на цены? Галопирующая инфляция? Обесценивание доллара к мировым валютам? В целом $5 триллионов добавлено к дефициту бюджета - сумма солидная - и это без количественного послабления Федеральной Резервной Системы.

Ничего подобного

Никакие цены на товары массового потребления в США нисколько не выросли и не вырастут. Никакой инфляции в развитых экономиках давным давно не существует. Инфляция может быть связана с экономическим циклом только тогда, когда в производстве должна участвовать значительная часть населения.

Сейчас же эта связь и другие полностью уничтожены. В реальном производстве того, что нельзя заменить в покупательской корзине, участвует микроскопическая часть населения. И очень многие умирают занять их места, если их вдруг чего-то не устроит. А себестоимость производства абсолютно всего - дешевле грязи. Почти вся цена товаров это махинаторские накрутки в рознице, спекуляция, цена рекламы, и прочая никому 100 лет не нужная дрянь. Зарплаты в США абсолютно не росли даже при нулевой безработице. Думаете, они при безработице 20% вдруг пойдут в рост?

Российским демократам этого не вдолбить. Как тяжело я с ними ругалась про Базовый Доход. Но они все птенцы гайдаровско-чубайсовского гнезда. А Гайдар и Чубайс так же хорошо разбирались в финансах, как Андрей Илларионов - в биологии и физике.

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И никакая раздача людям по $1200 не приведет к ослаблению ими поиска работы в США - даже если это будет каждый месяц

По 5 различным причинам одновременно. Но достаточно, например, такой - на самой плохо оплачиваемой работе в США зарплата в 2 раза больше. Люди работают по 60 часов/неделю, получают за лишние часы, надбавку за сверхурочность и т.д. Вообще-то, практически уверена, что $1200 в месяц каждому привело бы к тому, что люди искали бы работу интенсивнее и работали бы, в среднем, больше.

И почему же тогда не давать всем по $1200 в месяц постоянно?

А кто его знает почему. Разве решения и элиты, и "всенародные" имеют хоть налёт рациональности? Скажем на избирательных участках в 2016? Разве можно нам после этого задавать вообще какие-либо вопросы о рациональности наших действий? И как общества, и как отдельных лиц? Ну какие после такого опускания народа и страны могут быть вообще вопросы? Очевидно, что подсознание наше требует мук и страданий - а уж за какие провинности - про это можно только отдаленно догадываться.

И даже процветание экономики не соблазнит - требуем страданий.