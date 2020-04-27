Что будет с переполненными саудовскими танкерами, идущими в США

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27 апреля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: taxfree.livejournal.com

Во всем этом есть какая то ирония. Было время, когда саудиты объявляли эмбарго на поставки нефти в США. Нефтяной кризис (также известен под названием «нефтяное эмбарго») начался 17 октября 1973 года. В этот день все арабские страны-члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия, заявили, что они не будут поставлять нефть странам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония), поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня в его конфликте с Сирией и Египтом. В течение следующего года цена на нефть поднялась с трёх до двенадцати долларов за баррель. В марте 1974 года эмбарго было отменено. Сейчас все наоборот - США готовы объявить эмбарго на импорт нефти в свою страну.

Эти танкеры плывут во враждебную ситуацию для их груза, когда отсутствие места для хранения нефти уже создало феноменальное падение цен на нефть марки WTI на прошлой неделе, и где нет никакого видимого всплеска спроса на горизонте, а также туда, где президент США уже пригрозил заблокировать нефтяной импорт. Сенатор Тед Круз уже высказался предельно откровенно: «Поворачивайте ваши танкеры назад!» - написал он.

Эффектное падение цен на нефть марки WTI на прошлой неделе лишь частично вызвано фундаментальными причинами; больший удар для цен был в том, что ни один торговец не хотел принять поставку тысяч баррелей нефти в то время, когда феноменально трудно достать любое нефтехранилище. Почти 60% из 653 миллионов баррелей емкости нефти в США в настоящее время заполнено. При нормальных обстоятельствах, когда нет никаких проблем, такое заполнение хранилищ в США обычно бывает в низкий сезон, с мая по август. В этом году это уже произошло. Не удивительно, что два десятка саудовских танкеров следующих в США вызывают гнев и панику!

В конечном счете варианты саудовских грузоотправителей ограничены; саудовцы имеют ограниченное время, чтобы найти хранилище для своих наливных грузов. Они могли бы рассмотреть перемаршрутизацию груза либо в Азию либо на европейские рынки, которые будут создавать дополнительное давление в этих регионах и потенциально давить на цены нефти Brent . Самое большое хранилище нефти в США - в Кушинге в Оклахоме - вероятно, будет заполнено полностью в течение следующих трех недель. Большая проблема в том, что хранение по всему миру также вблизи полного заполнения. Так нет достоверных данных о свободной емкости для хранения нефти в Китае, но есть некоторая корреляция между скоростью, при которой заполняются емкости хранения в США и на других континентах.

Ранее в этом месяце Международное энергетическое агентство сообщило, что во всем мире запасы нефти могут вырасти на целых 11,9 миллиона баррелей в сутки во втором квартале этого года, ведущего к высшей точке в истории. Агентство предполагает, что только около 80% мировой паспортной емкости находится на операционном уровне это означает, что при нынешних темпах накопления, уровень запасов может приблизиться к их эксплуатационному пределу мощности к середине года.

В то же время, потребление в США упало до самого низкого уровня за последние десятилетия. Карантин по всей стране, отсутствие путешествий и огромная эрозия рынка труда уменьшил спрос на среднем 14.1тысяч баррелей в день, самый низкий уровень в еженедельной серии данных EIA, которая восходит к началу 1990-х годов.

Пока нефтяные танкеры, принадлежащие Саудовской Аравии, направляются в США, власти королевства изучают возможность их перенаправления, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из этой ближневосточной страны, сообщило агентство Reuters.

Согласно информации источников агентства, 19 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить 2 млн баррелей нефти, должны прибыть в ближайшие недели в США. Еще три танкера, также зафрахтованные Саудовской Аравией, в настоящее время стоят на якоре за пределами американских портов.

Министр энергетики Соединенных Штатов Дэн Бруйетт во вторник сообщил, что Трамп рассматривает различные варианты действий для поддержки нефтегазового сектора страны, включая запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии.