Долги, нищета и потеря зарплат станут наследием коронавируса

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24 апреля 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Market Watch

Pixabay

Последствия кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, значительно увеличат разрыв между богатыми и бедными.

Политики часто описывают кризис, вызванный коронавирусом, как погружение экономики в спячку или искусственную кому. Если проводить такое сравнение, то восстановление нормальной жизнедеятельности пациента (экономики) после выхода из комы станет истинным успехом.

Есть несколько сценариев развития постпандемической реабилитации:

1. Кризис будет продолжать разрушать благосостояние: во время Великой депрессии США лишились около $10 трлн из-за потери сбережений, инвестиций и падения стоимости домов. После окончания кризиса COVID-19 истощенные финансовые запасы повлияют на уровень потребления. В перспективе растущие цены на акции и дома могут восстановить благосостояние, но это актуально только для тех, кто не вынужден сейчас продавать имущество. Последствия кризиса будут наиболее разрушительными для людей из низших социально-экономических групп, которые вынуждены тратить больше, чем они могут накопить.

2. Кризис оставит в наследство долги: домохозяйства, бизнес и правительство, многие из которых уже имеют огромные задолженности, столкнутся с резким ростом кредитования для покрытия дефицита денежных потоков. Необходимость выполнения долговых обязательств будет ограничивать будущие расходы и инвестиции. Так, спустя десять лет после кризиса 2008 года миллионы домовладельцев всё ещё имели ипотечные кредиты, превышающие стоимость их домов.

3. Бизнес будет восстанавливаться медленно: большинству малых предприятий не хватает резервов для покрытия расходов более чем на месяц или, самое большее, на квартал. Вложенный капитал будет потерян. Клиенты могут перейти к другим поставщикам услуг. Восполнение всех потерь требует времени. Так, многие туристические и гостиничные предприятия, чтобы выжить, не вернули деньги за отмененные заказы, а вместо этого предоставили клиентам ваучеры для дальнейшего использования. Когда деятельность возобновится, они потерпят расходы по выполнению этих обязательств, и при этом вероятно не получат никакого дополнительного дохода, так как люди будут неохотно выезжать за границу, опасаясь ограничений.

4. На рынке труда будут наблюдаться устойчивые негативные последствия: не имея никаких реальных перспектив получить работу, многие уйдут с рынка труда. Это увеличит спрос на социальное обеспечение и повлечет за собой большие социальные издержки. Работодатели будут пересматривать свой трудовой фонд, чтобы снизить затраты в случае будущих потрясений. Внештатная работа и субподряд станут более распространенными, что приведет к снижению общего дохода. Эти последствия будут в значительной степени сказываться на низкооплачиваемых группах населения, меньшинствах и иммигрантах.

5. Рост государственного участия и увеличение государственного долга: основные или стратегически важные услуги могут быть возвращены под государственный контроль. «Спасательные меры» вероятно снизят конкуренцию, а широко распространенная финансовая поддержка безработных может привести к снижению мотивации для возобновления работы и созданию накоплений.

6. Ожидайте изменений в поведении людей: травмы от кризиса повлияют на браки и рождаемость, что в свою очередь изменит демографию и ускорит формирование общества со стареющим населением. Отношение к расходам и сбережениям может измениться. После Великой депрессии люди стали более бережливыми и осторожными, опасаясь новых потрясений. Правительства могут свести к минимуму некоторые из этих последствий, содействуя инвестициям и предлагая финансирование для переподготовки кадров. Однако многое находятся вне их контроля.