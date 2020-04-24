За нашего маршала какого бы их «деятеля» снести

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24 апреля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Немало нынче едких и ироничных заметок разных свободолюбцев в сетях в адрес тех, кто в ответ на снос памятника маршалу Коневу в Праге в России предлагают переименовывать улицы, станции метро, названные в честь личностей или городов недавно ещё братской Чехословакии.

Но хочется заметить, что в освобожденных от фашизма странах Восточной Европы в эпоху "рассвета демократии" энергично меняли, ещё начиная с 90-х названия улиц, площадей, станций метро, связанных с нашей страной. Давно изменили, в частности, названия с упоминанием Москвы. Так, в Пражском метро «Москевска» («Московская») стала «Андел» (в переводе – Ангел), в честь расположенной тут пивной. Хотя забавно, но в оформлении станции до сих пор сохранилась надпись «Москва». Также оказалось не вытравить пока и фрески с образами космонавтов, в рядах которых был когда-то, кстати, и знаменитый чех Ремек. Там же не справились пока и с советским флагом.



Нет с 1989 года Площади Красноармейцев, что в честь Красной Армии – освободительницы страны. В Братиславе творится подобное. Много лет как исчезла здесь улица освободителя Словакии маршала Малиновского. Более того, если в России до сих пор есть улицы Гашека, то в некогда братских странах исчезли улицы Толстого, Достоевского, Пушкина, Гоголя, Чехова, Гагарина… А ведь это мировые имена, не «советские», не «коммунистические».

А вот в России везде сохранились не только улицы Пражская, Братиславская, и одноименные станции метро, но и Бухарестская. Это при том, что современная Румыния с ненавистью стёрла всё, что было связано с нашей страной. С энтузиазмом участвует в создании ударного натовского ракетного кулака.

Но интересно, что известный 80-летний французский композитор Владимир Косма, румын по происхождению, который уехал во Францию в 1963 году, поведал в интервью нашему телеканалу «Культура» о том, что Румыния, оказывается, «была захвачена» фашистской Германией. Хотя у нас-то хорошо знают, что Румыния при Антонеску была союзником Германии. Румын помнят, как оккупантов, которые расстреляли 20 тысяч одесситов. И чья армия под Сталинградом лишилась аж 18 дивизий. Что они там делали?

А ещё Косма рассказал, как в 1945-м в Бухаресте приветствовали русских освободителей, пели русские песни, от души принимали русскую культуру, строили новую Румынию, вдохновляясь примером Советского Союза. Косма сам, по его признанию, очень любил русскую музыку, и когда переехал во Францию, пытался использовать этот богатый музыкальный багаж, но там это никого не интересовало, там увлекались американской культурой, джазом и т.п. И композитор перенастроился.

Обо всём, что творилось в Восточной Европе с начала 90-х у нас, как правило, многие не знают. Потому и "либерально" иронизируют, как тот же о. Илларион, по поводу сноса памятника Коневу в Праге и о намерении ответить сносом «одного из чешских деятелей» в России. И вот уже говорят о необходимости переименовать у нас Пражскую улицу, и одноименную станцию метро.

А ведь представьте себе, у нас не переименованы даже улица Варшавская, Гданьская!... Не ответили мы на польские «мероприятия» по сносу памятников, и вообще за всё про всё.

А уж сколько было в бывших братских странах улиц в честь Сталина, Ленина, Луначарского… Об этом и не говорим. Хотя, в Париже ещё есть улица Сталинград... Видимо, просто потому, что не хотят французы кому-то понравиться, как наши бывшие «братушки. Французы уважают себя, сложившуюся систему ценностей, хотят нравиться себе. Знают, что Сталинградская битва – решающий перелом в борьбе с фашизмом.

Но!.. Фокус в том, что реализовать намерение снести чехам что-то заметное в ответ не просто. Трудно сыскать чешских «деятелей» для показательного сноса. Можно обнаружить бюстик во дворе Петербургского университета первому президенту Чехословакии Масарику. Есть скромный памятник Ярославу Гашеку во дворе московской библиотеки иностранной литературы, а еще его герою «бравому Швейку» в небольшом волжском городке Бугульма. Писатель там пребывал в составе Чехословацкого корпуса в 1918 году. Кстати гранитные глыбы и обелиски с именами сослуживцев-белочехов в уральских и сибирских городках до сих пор стоят ухоженные...

Павел Яблонский