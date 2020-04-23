Нью-Йорк прошёл пик эпидемии

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23 апреля 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: levik.blog

Наконец я могу с вами поделиться хорошими новостями из Нью Йорка. Неделю назад наши власти выражали осторожный оптимизм на тему того, что город и штат уже прошли самую вершину эпидемии коронавируса. Сегодня, статистика даёт возможность однозначно утверждать, что это действительно так.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в мирное время - не особый любимец нью-йоркцев, сейчас сильно поднял свой рейтинг. Он проводит ежедневные брифинги, на которых он без прикрас рассказывает о текущей ситуации, и о реалистичных прогнозах на будущее. Он рассказывал о проблемах в госпиталях, о взаимодействии с администрации президента Трампа, и с первых дней честно говорил о том, что наш штат перетерпит очень высокую смертность. Поэтому, сейчас, когда он говорит, что худшее, похоже позади - люди ему доверяют. Да и цифры поддерживают его оптимизм:

Вот график ежедневно обнаруживаемых новых случаев инфекции по всем штатам США. Как видите, Нью Йорк испытал на себе самый сильный удар этой эпидемии, и я надеюсь, что ни одному другому штату не удастся нас в этом догнать.

Но, скептически настроенные среди нас могут сказать, что количество выявленных инфицированных напрямую зависит от количества тестов. А оно продолжает быть чрезвычайно низким. Для того, чтоб сдать анализы на Covid-19, в Н-Й надо быть уже больным с высокой температурой и кашлем, так что показатель "инфицированные" - довольно плохо отражает реальную картину событий.

Гораздо более точная статистика - число госпитализированных. Эти показатели выпускают городские власти Нью-Йорка. Правда они выходят с довольно большой задержкой, и последним нескольким дням верить не стоит. Но если в начале апреля в больницы города поступало по 1,500 человек каждый день, то сейчас это число снизилось как минимум в три раза.

Ну и самая печальная, и самая отстающая статистика - по смертям. Здесь ежедневный график ещё не успел так сильно снизится, так как большинство людей умирают лишь через неделю после того, как попадают в госпиталь, а значит, падение этих показателей стоит ждать на следующей неделе.

Но даже здесь снижение уже видно невооружённым глазом: если последние пару недель в штате умирало почти по 800 человек в день, то на этой неделе эти цифры упали ниже 500. Разумеется, это до сих пор ужасная статистика, и хочется, чтоб все эти графики упали до нуля как можно скорее.

И да, это не отменяет грузовики-рефрижераторы, и анонимные захоронения, не отменяет нехватку защитной одежды и масок. И понятно, что сейчас далеко не время заканчивать меры социального дистанцирования, которые смогли побороть рост эпидемии спустя лишь месяц. Но всё же это хорошие новости, в противное неприятное время.

На витрине одного из нью-йоркских магазинов я заметил надпись благодарности нашему губернатору: «Thank you, governor Cuomo!»

Обычно я не большой его фанат. И - скажу между нами - был рад, что он решил не баллотироваться в президенты. Но сейчас он умело руководит штатом, и делает много правильных вещей, является надёжным источником информации о ситуации в штате. Поэтому, сегодня я тоже ему благодарен.