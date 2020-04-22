150 лет назад родился руководитель новой версии Государства Российского

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

22 апреля 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: periskop.su

Российская официальная власть этот юбилей демонстративно "не заметила" - как не заметила она и 100-летие Октябрьского переворота. Официоз довольно неуклюже пытается продвигать в массы другие, замещающие фигуры - например, Столыпина или Александра II. Но, в целом, получается не очень: современное общество в эмоциональном смысле равнодушно к этим фигурам, кроме отдельных восторженных фриков. Не то с Лениным: он на втором месте после Сталина по общему эмоциональному отклику. Вообще, "большая тройка" самых значимых и популярных фигур на сегодня выглядит так: "золото" у Сталина, "серебро" у Ленина и "бронза" у Николая II Романова.

Почему талантливый сын служилого дворянина стал системным и лютым врагом своего государства, есть много версий. Мне лично кажется, что там был не только фактор казнённого брата. Больше к этому подталкивала архаическая общественная система Империи с её довольно прочными сословными перегородками и вытекающая из этого слишком большая Несправедливость и слишком уж сильно бьющее в лицо социальное неравенство.

С одной стороны - линкоры с броненосцами и первое в мире радио, а с другой - необъятные миллионные массы бедных и неграмотных крестьян, только в 1905 году освобожденных от выкупных платежей. Надо было реформироваться изнутри гораздо раньше - но правящий класс тянул с этим аж до Революции 1905 года, когда его заставили сделать это снизу. Император Николай II плыл по течению, снова забросив социальное реформирование и доплыл до Мировой войны - которую Российская империя, увы, не выдержала.

И вот бедный 47-летний эмигрант с нестабильными доходами и без всяких жизненных перспектив прибыл из Швейцарии через воюющую кайзеровскую Германию на родину и спустя всего лишь полгода (!) через вооружённый переворот стал руководителем новой версии Государства Российского, ибо прежняя оболочка рухнула и не выдержала мировой войны и социальных противоречий. Более того, несмотря на труднейшие внешние условия и интервенцию из-за рубежа, новое государство выдержало сильнейшее давление извне, победило своих внутренних врагов и укрепилось (!!!). К моменту смерти Ленина его новую версию государства признал, по сути, весь мир - кроме разве что Северо-Американских Соединённых Штатов.

Мне, как студенту экономического вуза поневоле пришлось много изучать, конспектировать и читать Ленина. Надо отметить, что со временем и накоплением жизненного опыта я проанализировал ряд тогдашних постулатов, очень многое потом пришлось критически переоценить - и тем не менее в сухом остатке осталось то, что это была личность планетарного масштаба. Он жил для осуществления своей Большой Идеи, нравится она нам или не нравится.

Ленин - абсолютно гениальный тактик, умевший увидеть новые измерения и возможность извлечь из ситуации то, что не видит в данный момент без послезнания никто.

Настоящий вождь, лично равнодушный и к роскоши, и к комфорту, и к богатству, и к наградам - но знающий цену пропаганде и публичному убеждению и могущий приравнять листовку к линкору и аэроплану.

Политик, готовый действовать жёстко, точно и практически - а не только теоретически и на словах, как блестящие болтуны эпохи Временного Правительства. По факту он вчистую переиграл на политическом поле боя не только тысячи своих коллег по дворянскому классу, с опытом государственной деятельности и облеченных ранее большими постами в Империи, но и множество сильных зарубежных противников.

Ленин первый в современном ему мире Первой Мировой войны должным образом оценил пятое измерение силы тогдашних государств - не только территорию, население, армию и инфраструктуру. Но и социально-классовое положение, его стабильность или нестабильность. И старая, традиционная "сила государств" на глазах стала худеть - империи разваливались, низовые массы на войне братались и даже победившие страны Антанты ничего не могли поделать со своими пропагандистски разложенными на просторах Советской России войсками - пришлось им уходить в итоге несолоно хлебавши обратно.

Были у него, конечно же, и недостатки. Он был величайшим тактиком, но весьма средним стратегом. И построение больших систем у него получалось с перекосами и ошибками. В частности, конституционный фундамент СССР был выстроен со стратегическим изъяном, который дал о себе знать много позже. Большие системы гораздо лучше строил Сталин, понимая их закономерности - и когда на очереди встало оформление Красного Китая в 1950 году, там уже ошибки СССР в его конституцию не заложили.

И конечно же, Ленин дал старт грандиозному социальному лифту для низовых масс. Это и всеобщая грамотность, и - как следствие - полноценный доступ ко всем сферам государственного строительства, которое до того прочно держал частично уже выродившийся дворянский класс. Из первичной каши Гражданской войны через 20-25 лет выросли маршалы Великой Отечественной, великие учёные, медики, писатели и композиторы, дипломаты и командиры социалистической индустрии.

В общем, зря конечно наши власти пытаются задвинуть Ленина в пыльный чулан исторического небытия - но ничего. Мы и сами вспомним Ильича. С юбилеем!