США лидеры в отрицательной статистике и в количестве тестов на коронавирус

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22 апреля 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bepowerback.livejournal.com

Приблизительно так звучит самый популярный вопрос на протяжении моего пребывания здесь от моих подписчиков. И поэтому это лучшее место и лучший случай рассказать о том как искажается информация.

Население США 329 миллионов человек. На момент написания поста заболевших выявлено 784 тысячи человек. То есть заболевших чем то схожим с сезонным ОРВИ, иногда перерастающим в осложнение в виде пневмонии (так описывают почти все врачи коронавирус вкратце) всего лишь 0,24 % населения США. Летальных случаев соответственно 0,01%.

Зачем я решил начать с цифр? Дело в том что от них напрямую зависит панические или же оптимистические настроения населения. В данный момент в США решения принимаются схожим образом с РФ, то есть федеральное правительство диктует вектор, а правительство штата может предлагать свои дополнения и по своему усмотрению вводить дополнительные меры. По этой причине в некоторых местах есть ограничительные меры в виде комендантского часа, например в Майами он наступает с 22 часов и длится до 5 часов утра. В Нью-Йорке комендантского часа нет, а в Нью Джерси, который по сути находится через реку Гудзон и соединён тоннелем уже есть. Все кадры, которые показывали всю брутальность комендантского часа в Нью-Йорке, показанные в СМИ были сняты в Нью Джерси, а это уже другой город и соответственно «совсем другая история».

Я бы описал нынешний образ жизни американцев в связи с пандемией не как плачевный или же упаднический, а скорее как неудобный и более медленный нежели раньше. Все процессы американского общества потребления стали медленнее, покупать продукты стало неудобно из-за больших очередей с дистанцией между людьми, есть лимиты на приобретение некоторых видов продукции, обязательное ношение маски при посещении супермаркетов. Я регулярно становлюсь свидетелем конфликтных ситуаций на почве обязательного ношения маски и соблюдения дистанции между людьми, это говорит о том, что и американское общество не лишено напряжения, так как экономика Америки тоже очень сильно пошатнулась. Очень напрягают как приезжих, так и американцев длительные очереди на вход в магазины. Рекорд, установленный мной 2 часа 20 минут в очереди на вход, но надо отдать должное, что этим я занимался исключительно по работе (об этом чуть позже).

Сейчас США лидеры в мире как и в отрицательной статистике, так и в количестве тестов на коронавирус и одно это следствие другого. Такое колоссальное число заболевших обусловлено только количеством тестов. Уверен, что если бы на территории РФ провели тесты в таком же количестве, то мы бы были неприятно удивлены.

Американское правительство начало выплаты населению, по почте стали приходить чеки на 1200 долларов единоразовой помощи гражданам и людям с видом на жительство (грин карта), а также 500 долларов на ребёнка. Это не просто слова, я видел как проходит этот процесс от начала до конца на примере своих друзей.

Проезжая мимо медицинских учреждений особого ажиотажа и суеты не наблюдается. Мне посчастливилось понаблюдать за работой полевого госпиталя развёрнутого в центральном парке в Манхэттене и как оказалось он не совсем то, как его преподносят в зарубежных СМИ (а точнее в наших вечерних передачах на федеральных каналах). Это просто небольшой дополнительный отсек основного госпиталя, который находится через дорогу, а не полевой военный госпиталь развёрнутый в чрезвычайной ситуации. Ещё один странный миф о том, что людей хоронят прямо в центральном парке, это конечно та ещё история. Естественно это абсолютный миф.

На фоне того, что сейчас происходит на рынке нефти, цена бензина в США стремительно падает!!! В феврале в Калифорнии топливо можно было приобрести по цене 3,5 доллара за галлон, сейчас же совсем не трудно найти места где он стоит 1,6 доллара, а как говорят жители штатов в которых я ещё не был, то можно ещё ниже. Короче говоря тут связь цены нефти и цены бензина работает. Магия.

Президент и его команда взяли за правило выступать перед гражданами ежедневно, предоставляя как можно больше информации. Даже если взять в расчёт, что правительство всегда что-то умалчивает, все равно приятно осознавать, что есть хотя бы попытка быть постоянно на связи с гражданами.

Никогда ещё не было так комфортно передвигаться на автомобиле по Нью-Йорку и если вспомнить эпоху докоронавирусную, то от верхней части до нижней части острова Манхэттен можно было доехать за пару часов, собрав все пробки и проклиная каждый светофор. Сейчас же это возможно сделать минут за 20, при этом найти парковку не составляет никакого труда.

Каждый день в 19:00 весь Нью-Йорк начинает громко аплодировать и сигналить всем врачам, которые находятся на передовой. Очень интересное зрелище и очень непривычное смешение такого шума пролетает по всему городу.

Некоторое время назад я был в Майами и скоро вновь там окажусь и я думал о том, что в Нью-Йорке происходит нечто экстраординарное, но как оказалось, пока сам не убедишься правды не найдёшь. Поэтому меньше СМИ и больше фактов от людей, которые могут рассказать то, что видят без особых искажений.