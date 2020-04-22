Не заболеть бы от избытка новостей о коронавирусе

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22 апреля 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: dissomnia.livejournal.com

Недавно мне пришлось видеть, как группа женщин обсуждала, что врачи уже достали плакать на камеру, демонстрируя синяки на лице от очков и рассказывая, как им тяжело. Нарушают, понимаете ли, врачебную этику. Должны улыбаться и бодро рапортовать в своих личных блогах, что спасение от коронавируса близко и медики трудятся на благо общественности без перерыва на сон и туалет.

Так работает мозг человека в ситуации, исход которой неясен

Исследователи (DeFleur, 1987) показали, что во времена неопределенности общественность всецело полагается на новостные каналы. И если недоступны нормальные источники информации, где четко даются факты без эмоциональных интерпретаций, люди склонны верить во всякую чепуху и легко делают выводы, которые далеки от логики.

Сочетание из недостатка информации с неопределенностью срабатывает на усиление общественного неадеквата: эмоции распространяются подобно вирусу. Хуже того – вслед за реакцией на угрозу приходят телесные заболевания. Те, кто погружается в чужие эмоции с головой, начинают болеть совсем не воображаемыми болезнями.

Исследование реакции американцев на события 11 сентября 2001 года показало рост сердечно-сосудистых заболеваний среди группы людей, которые сильно тревожились насчет того, что подобный теракт может повториться. Показатели оставались высокими в течение 3 лет после трагического события.

Что выполняет функцию СМИ сегодня? Социальные сети. Мы узнаем большую часть новостей из фейсбука, вконтакте или одноклассников – зависит от того, сколько вам лет и какой уровень образования.

Назвать такие новости объективными нельзя. Чаще всего это не факты, а чужие эмоционально окрашенные интерпретации.

Есть два основных «маячка», по которым можно предсказать, сохранит ли человек свою психику во время кризисной ситуации (к примеру, пандемии мирового масштаба):

1. Уязвимость в докризисный период

Если человек переживал травлю на работе, подвергался эмоциональному или физическому насилию, в течение многих лет пытался выбраться из нищеты – все это не очень хорошо для перспектив по преодолению очередного кризиса. У психики тоже есть резерв, который не бесконечен. Если человек вступает в новый стресс уже истощенным, хорошего не жди.

2. Сколько новостей человек потребляет в период кризиса

Если припадает к новостям десять раз на дню – он расшатывает свою психику. Объективные источники обновляются не так часто. Но в соцсетях можно читать о коронавирусе бесконечно, не замечая, что это личные интерпретации и чужие эмоции.

Что это значит?

Ограничение новостного потока необходимо. Читайте новости один раз в день, выберите достойный доверия источник. Это повышает ваши шансы выйти из этой пандемии здоровыми – как психически, так и телесно.