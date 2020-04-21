«Мрия» установила новый мировой рекорд

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

21 апреля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ru-aviation.livejournal.com

14 апреля в аэропорту Варшавы приземлился самый большой и грузоподъемный самолет в мире. Это Ан-225 «Мрия». Самолет привез медицинские грузы: защитные маски, костюмы и козырьки для лица. Общий объем груза составил более 1000 кубических метров. Это самый большой объем груза, перевезенный по воздуху внутри самолета. Таким образом, был установлен новый мировой рекорд.

Для того, чтобы представить этот объем, скажу, что он соответствует 10 фурам.

Рейс выполнялся из китайского города Тяньцзинь, по пути самолет совершал промежуточную посадку в Казахстане для дозаправки. В аэропорту Варшавы имени Шопена самолет встречали и даже проводили онлайн-трансляцию. Это был первый визит гиганта в этот аэропорт.

Ан-225 «Мрия» (укр. Мечта) — существует в единственном экземпляре. На его счету более 250 рекордов. Самолет эксплуатируется украинской авиакомпанией Antonov Airlines, имеет бортовой номер UR-82060. Сейчас «Мрия» очень востребована. Следом после Польши услугами этого огромного самолета воспользовалась Франция, а вскоре он 11 раз полетит в Нью-Йорк.

Ан-225 (по кодификации НАТО: англ. Cossack «Казак») создавался во времена СССР на Киевском механическом заводе в 1984−88 годах (руководитель проекта — В. И. Толмачёв), в его постройке были задействованы предприятия всей большой страны. Первый полёт был совершён 21 декабря 1988 года. В настоящее время, ни одно государство в мире не в состоянии самостоятельно построить подобный самолет.