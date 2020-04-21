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Стоимость американской нефти ушла в глубокий минус

Кто не успел продать - получит ее сегодня - а сливать некуда

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Стоимость американской нефти ушла в глубокий минус

Майский фьючерс на американскую нефть завершил торги понедельника с ценой минус $37,63 за баррель по ходу торгов падая и до минус $56. Минуса прежде никогда не случалось, не говоря о том, чтобы он был настолько глубоким.

Паническая распродажа связана с тем, что 21 апреля истекает майский фьючерс на нефть WTI. И те торговцы "бумажной нефтью", кто не успеет его продать сегодня, должны будут получить физическую нефть, которую некуда поставлять из-за заполненных хранилищ. Кто имеет ёмкости тот и банкует сейчас.

На самом деле в этой информации больше новостного хайпа, чем реальных объёмов. Майский фьючерс практически весь выбрали и чтобы видеть реальную стоимость необходимо ориентироваться на июньский фьюч, а он сейчас идёт $21 за баррель.

Речь идет о чисто финансовом инструменте, который крутится вокруг нефти марки WTI. В принципе, вместо «черного золота» могли бы быть шарики для пинг-понга, смысл остался бы прежним.

Фьючерсы – это обещание будущей поставки

20 апреля, последний день торгов по майским фьючерсам. Кто-то вложил миллиарды долларов на понижение цены, а кто-то на повышение. Первые победили. Причем их победа приобрела эффект снежного кома. Сначала торговля шла на лондонской бирже, а потом проснулись США. Американские спекулянты завершили начатое в Европе. Кто-то заработал миллиарды долларов, а кто-то их потерял. Но к реальной торговле это никакого отношения не имеет, потому что июньские фьючерсы торгуются в нормальной зоне.

Тем не менее, абсурдность ситуации высвечивается со всей очевидностью. Мы с вами присутствуем при грандиозном событии, когда Его Величество Абсурд восторжествовал в капитализме.

Это в очередной раз нам доказывает, что никакого РЫНКА в капиталистическом обществе не существует, а есть картельные соглашения производителей и финансистов на спекулятивной основе. Если цену на нефть сегодня загонят в минус, то через полгода она неизбежно взлетит до 100 долларов за баррель.

Что касается российской нефти, то никак не привязана к стоимости WTI, а привязана в основном к Brent и Dubai. WTI торгуется в своем поле и является другим сортом, более легким, нежели Brent и Urals. Следите за их ценой, она иначе формируется. Плюс у Urals есть трубопроводы и нет необходимости в хранилищах перед отгрузкой, российская нефть идет по трубам прямиком на НПЗ Европы.

П.С.

"Чтобы опорочить какую либо идею, её надо довести до абсурда". Значит есть небольшая надежда, что она прекратится...

Дас

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