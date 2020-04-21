Стоимость американской нефти ушла в глубокий минус

Майский фьючерс на американскую нефть завершил торги понедельника с ценой минус $37,63 за баррель по ходу торгов падая и до минус $56. Минуса прежде никогда не случалось, не говоря о том, чтобы он был настолько глубоким.
Паническая распродажа связана с тем, что 21 апреля истекает майский фьючерс на нефть WTI. И те торговцы "бумажной нефтью", кто не успеет его продать сегодня, должны будут получить физическую нефть, которую некуда поставлять из-за заполненных хранилищ. Кто имеет ёмкости тот и банкует сейчас.
На самом деле в этой информации больше новостного хайпа, чем реальных объёмов. Майский фьючерс практически весь выбрали и чтобы видеть реальную стоимость необходимо ориентироваться на июньский фьюч, а он сейчас идёт $21 за баррель.
Речь идет о чисто финансовом инструменте, который крутится вокруг нефти марки WTI. В принципе, вместо «черного золота» могли бы быть шарики для пинг-понга, смысл остался бы прежним.
Фьючерсы – это обещание будущей поставки
20 апреля, последний день торгов по майским фьючерсам. Кто-то вложил миллиарды долларов на понижение цены, а кто-то на повышение. Первые победили. Причем их победа приобрела эффект снежного кома. Сначала торговля шла на лондонской бирже, а потом проснулись США. Американские спекулянты завершили начатое в Европе. Кто-то заработал миллиарды долларов, а кто-то их потерял. Но к реальной торговле это никакого отношения не имеет, потому что июньские фьючерсы торгуются в нормальной зоне.
Тем не менее, абсурдность ситуации высвечивается со всей очевидностью. Мы с вами присутствуем при грандиозном событии, когда Его Величество Абсурд восторжествовал в капитализме.
Это в очередной раз нам доказывает, что никакого РЫНКА в капиталистическом обществе не существует, а есть картельные соглашения производителей и финансистов на спекулятивной основе. Если цену на нефть сегодня загонят в минус, то через полгода она неизбежно взлетит до 100 долларов за баррель.
Что касается российской нефти, то никак не привязана к стоимости WTI, а привязана в основном к Brent и Dubai. WTI торгуется в своем поле и является другим сортом, более легким, нежели Brent и Urals. Следите за их ценой, она иначе формируется. Плюс у Urals есть трубопроводы и нет необходимости в хранилищах перед отгрузкой, российская нефть идет по трубам прямиком на НПЗ Европы.
П.С.
"Чтобы опорочить какую либо идею, её надо довести до абсурда". Значит есть небольшая надежда, что она прекратится...