Онлайн образование в школах пытаются заставить работать по тем же канонам, что и в офлайне

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20 апреля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Наши школы явно не вытягивают удалённое обучение. Учителя и родители стонут, школьники привычно страдают в том сумасшедшем доме, который взрослые сейчас разглядели во всей его многовековой красоте. Евгений Холин, — специалист по онлайн-образованию, прислал письмо с мыслями о том, как можно кардинально улучшить дистанционку, сделав всего несколько малозатратных изменений.

Публикую письмо:

Главная проблема на мой взгляд в том, что онлайн образование в школах пытаются заставить работать по тем же самым канонам, что и в офлайне, а оно так не работает.

Я занимаюсь разработкой продукта в области школьного онлайн-образования и слышу мнения как учеников, так и учителей. Благодаря этому я пришёл к таким выводам:

1. Онлайн занятия нельзя проводить в реальном времени и в формате классно-урочной системы, где за занятие длиной в 45 минут учитель пытается впихнуть в учеников те же знания, что и во время обычного школьного урока, но используя для этого примитивные технические средства, которые только усложняют восприятие информации.

2. Нет смысла вынуждать учеников писать свои домашние задания в тетрадках или на листочках, а потом фотографировать и загружать через виснущие от такого дикого наплыва трафика сервисы.

3. Нет смысла вынуждать учителей проверять эти домашние задания, а потом пытаться каким-то образом показать ошибки учеников виртуальной красной ручкой и возвращать эти задания своим ученикам.

4. Простая калька офлайновых методов на онлайн не работает или работает настолько плохо, что может просто парализовать всю систему.

От критики перейду к предложениям. Всю систему вполне сносно можно запустить, сделав следующее:

1. Отобрать у школьного учителя роль лектора. В масштабах нашей страны будет дешевле систематизировать и стандартизировать всю теоретическую часть школьной программы и сделать её в виде массовых открытых онлайн курсов (МООК). Забыть о стриминге теории в реальном времени и дать возможность ученикам изучать теорию в любое время, когда им удобно. При этом не делать ролики более чем по 10-15 минут.

2. Минимизировать для учеников выполнение домашних заданий на листочках, сделать их в виде тестов в рамках МООК, где после каждого урока должен быть пара-тройка небольших тестов, показывающих восприятие материала, из которых обязательным достаточно сделать только один.

Да, есть такие задания, которые невозможно сделать в формате тестов, но и это все также можно максимально автоматизировать.

3. Минимизировать для учителей проверку заданий, оставив им роль ментора, который будет помогать и направлять своим ученикам, разбирая на онлайн занятиях в реальном времени наиболее типичные ошибки. При этом учитель должен видеть прогресс каждого ученика в прохождении онлайн курсов и иметь возможность давать какие-то дополнительные задания точечно. Хотя с этим, конечно, гораздо лучше справится автоматизированная система.

Эту систему можно настраивать до бесконечности, внедряя туда и геймификацию, и индивидуальную траекторию обучения и прочие интересные вещи, основанные на биг дате и машинном обучении. Но даже в своем базовом варианте она способна дать большинству учеников и учителей возможность нормально заниматься в онлайне.

Для решения подобной задачи не требуются гигантские ресурсы, но совершенно однозначно требуются и грамотный менеджмент, чтобы все это сделать, и политическая воля, чтобы внедрить это все в школу и сделать частью образования.

Нужно ли это? Если рассматривать школу, не как камеру хранения для детей на время работы их родителей, а как реальный источник знаний, то да.

Добавлю от себя, что самый крупный отрезок лекции, который человек может внимательно прослушать за один приём — 5-15 минут. Дальше эффективность обучения резко падает, если только ученик не переходит в состояние сильной увлечённости, что на школьных уроках бывает нечасто. Привычная длина урока в 45 минут выбрана от того, что это максимум, который в принципе может высидеть средний ребёнок, хоть как-то вникая в неинтересный ему материал.

Так как в онлайне привычных ограничений нет, и каждый может заниматься в своём темпе, нет никаких причин делать лекции длинными. Просмотренные друг за другом 12 уроков по 5 минут дадут гораздо больший эффект, чем одна непрерывная лекция на целый час.