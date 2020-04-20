Больше не осталось стран, не подверженных экономической блокаде

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20 апреля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: spydell.livejournal.com

К настоящему времени вся мировая экономика находится в условиях ограничений, что неизбежно приведет к катастрофическим убыткам по всем уровням и затяжному кризису. Каждый случай будет уникальный, т.к. структура экономики, запас прочности, антикризисные процедуры, адаптационные способности везде разные. Восстановительный трек от страны к стране будет сильно отличаться. Для многих кризис окажется фатальным, стоит ожидать сильнейший ребаланс со времен Второй мировой, что неизбежно вызовет критическую политическую напряженность и почти гарантирует межрегиональную и глобальную конфронтацию. Все это темы ближайшего и отдаленного будущего, а сейчас про масштаб отключения экономики.

Это крайне важно, т.к. позволит до выхода официальной статистики и корпоративной отчетности оценить убытки, финансово-экономические потери для возможности более верно проектировать направления инвестиционной и трудовой деятельности.

Что могут сказать свыше 4 млрд устройств, подключенным к серверам Google? Именно то, что и требуется – деловую, производственную и потребительскую активность в режиме реального времени. Также покажет момент входа в кризис и момент выхода. Я уже публиковал похожую статью, но тогда «на коленке», теперь уже более серьезно...

Композитный взвешенный индекс отключения экономики представляет синтез четырёх основных категорий, отслеживаемых Google, взвешенных по степени воздействия на экономику. Этого индекса нет у Google, это собственные расчеты.

Какие категории? Первое - посещение торговых центров, индустрии спорта, культуры и развлечений, второе – посещение рабочих мест, третье – транспортные хабы (дорожный трафик, железнодорожные терминалы, морские и речные порты, аэропорты) и четвертое – посещение продуктовых магазинов и аптек (с наименьшим весом в индексе в виду ограниченного вклада в ВВП). Все данные сглаженные по 7 дневному периоду, чтобы исключить волатильность из-за праздников и выходных.

Данные по индексу не могут быть ниже 100, можно выделить 5 фаз:

Фаза «От нуля до минус 20» Отсутствие явных ограничений, негативное экономическое воздействие практически отсутствует, а прогнозируемые потери не превышают 5-10% от ВВП на период действия ограничений.

От минус 20 до минус 40. Сильно затруднено перемещение, транзит грузов идет с задержками, закрыта большая часть бизнеса, предполагающим массовое скопление людей, от четверти до трети рабочей силы работает удаленно или временно в отпусках. В этом случае экономика теряет в среднем около 13-20% от ВВП в период ограничений.

От минус 40 до 60. Закрыта подавляющая часть индустрии культуры, спорта и развлечений (в среднем ¾) и до половины малого и среднего бизнеса, перемещение сильно затруднено или вызывает значительные задержки, что сказывается на скорости и производительности, в среднем 40-50% сотрудников не на рабочих местах. Падение ВВП достигает 22-35%.

Фаза от минус 60 до 80. Введен пропускной режим для перемещения, межрегиональный трансфер либо полностью заблокирован, либо сильно ограничен, в среднем не менее 70% малого и среднего бизнеса закрыто, от 35 до 60% промышленных производств не работает, либо с серьезным снижением производительности, цепи снабжения разорваны. До 2/3 всего персонала не имеет доступа к рабочим местам. Прогнозируемые потери ВВП в этой фазе от 33 до 50%.

Фаза от 80 до 100. Режим военного положения, перманентного комендантского часа со всеми вытекающими последствиями. Межрегиональный трансфер исключен, перемещение внутри района/кампусов/гарденов сильно ограничено, пассажирский авиа, водный и ж/д трафик обнулен, автомобильный трафик в 15 раз ниже нормы, практически весь малый и средний бизнес закрыт, до 80% промышленного производства не работает. Падение ВВП в этом сценарии от 65 до 85% за каждый день «военного положения».

Индекс отключения, например, минус 60 для разных стран не означает одинаковое падение ВВП. Все зависит от структуры экономики и адаптационных возможностей. Индекс минус 60 не равно минус 60% падения ВВП, как выше указал "доверительный интервал" в этом случае от минус 25 до минус 45% по ВВП.

Первый блок – самые крупные развитые страны (на графике в алфавитном порядке).

Что видно и какие выводы? Карантинные процедуры начались практически синхронно (в середине марта) Данные сглажены по 7 дням, поэтому небольшой лаг, первый эффект отключения экономики по большей части стран был зафиксирован в период с 12 по 15 марта, на графике из-за сглаживания эффект с небольшим лагом 16-19 марта, но не суть.

Первыми в массированную блокаду (свыше 40%) вошла Италия 14 марта, следом через 3 дня Испания, еще через день Франция, Канада и Германия синхронно спустя 3 дня после Франции, еще через день Великобритания, спустя два дня США (28 марта). Подразумевается, что 28 марта США уже неделю были в ощутимой блокаде. В среднем странам требуется 8-9 дней, чтобы перейти от первых ограничений до стационарного состояния.

На границе «военного положения» находится Испания с очень жесткими ограничениями с потенциалом потери не менее 50% ВВП. Чуть лучше, но крайне сильно повреждены Италия и Франция, которые с 24 марта синхронно балансируют. Великобритания, которая до самого последнего отказывалась вводить ограничительные процедуры вышла в режим «жесткой блокады», что по индексу отключения экономики означает минус 66 или до 32-35% потери ВВП за период действия ограничений. Трек по Германии и Канаде в начале фазы был схож, но в конце марта разошлись. Канада пошла по жесткому варианту, Германия по относительно легкому. К 11 апреля Германия, США и Австралия имеют схожий индекс отключения экономики, хотя Австралия позже всех начала блокировать.

Наиболее интересный трек у Кореи и Японии. Корея вообще избежала жёсткой посадки, как в период начала выявления первых зараженных (в 20х числах февраля), так и сейчас, при этом с 7 марта Южная Корея последовательно ослабляет карантинные процедуры, доведя индекс до минус 10, что означает практически переход в естественное состояние. Это схоже с тем, что сейчас происходит в Китае. А вот в Японии иначе. Они держались до последнего с полным отсутствием какой-либо блокировки на государственном уровне до конца марта, но с апреля, когда количество зараженных рвануло, японцы вынуждены были частично закрывать экономику. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что в Европе.

В целом по индексу не видно, что никто не ослабевает меры. Глобальная экономика мертва. Вирусный флешмоб повсеместен и всепоглощающий. Держу пари, от карантина умрет на два порядка (в сотни раз) больше людей, чем от самого вируса.

Все расчеты без учета Китая, России, Ирана, Алжира, Украины, Марокко, Узбекистана, Эфиопии и Азербайджана. По ним Google данные не собирает по ряду причин. Однако, по альтернативным источникам, индекс отключения экономики: Китая минус 15-17, в России минус 63-65 (Москва 77-79), в Иране минус 62, остальные не интересны. Россия и Иран (учитывая двойной шок из-за нефтегазового кризиса и соглашения ОПЕК) теряют сейчас не менее 45-50% ВВП и это оптимистическая оценка.