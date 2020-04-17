Пора поговорить о

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

17 апреля 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: fish12a.livejournal.com

По специальной просьбе привожу статистику из шведских источников: 12540 - всего выявлено, 996 - находятся в интенсивной терапии, 1333 - всего умерло. Летальность 10,6 (если помните, в Австрии 2,7, в Германии 2,8). Смертность на 100 000 населения 13 (в Австрии 4,7, в Германии 4,8).

Швеция страна маленькая, население 10 200 000, что приблизительно в 14 раз меньше, чем в России, поэтому, если экстраполировать данные на нашу страну, то их 12,5 тысяч выявленных зараженных это все равно, что если бы в России было бы 175 тысяч случаев, а погибших было бы около 19 000 человек.

Швеция по населению приблизительно в 32 раза меньше США. То есть, если экстраполировать эти данные на США, то это соответствует 400 тысяч заразившихся (в США сегодня таких 645 тысяч), а погибших было бы почти 43 тысячи (в США на сегодня таких 29,2 тысячи.

Иными словами, положение в Швеции хуже, чем в США, но лучше, чем в Италии, Испании и Франции, и гораздо хуже, чем в соседних странах. Почему такая высокая летальность? (отношение числа погибших к числу выявленных * 100%)

Потому что в Швеции тесты делают только тем, кто обращается за помощью. И по данным на 13 апреля в Швеции проводилось 534 теста на 100 000 населения. В России, для сравнения, 968, в Германии 1587, в Австрии 1713. Получается, что из-за разницы в количестве проведенных тестов, а показания для них разные для разных стран, число выявленных случаев заражения никак не отражает действительность. Кстати, так как Минздрав России рекомендовал все случаи ОРВИ считать подозрительными, то число тестов теперь у нас резко вырастет (подозрительные это не означает заболевшие, а то народ уже начал паниковать).

А вот показатель смертности на 100 000 населения удручает. Великоват. Но, надо сказать, что в Испании и Италии он вообще вырос до небес. Хотя сами итальянцы, по заверениям наших блогеров, у которых очень много знакомых там живет, этого не замечают.

Я провела некоторое время за изучением шведских газет. И вот что выяснила (с помощью автопереводчика)

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, тот самый, который решил провести эксперимент по получению коллективного иммунитета к Ковид-19 в отдельно взятой стране, каждый день сообщает: "Граждане Швеции, можете спать спокойно, у нас все хорошо, вот в Италии и Испании полный кирдык, а у нас все идет по плану".

Сегодня он сообщил, что треть всех подтвержденных случаев смерти в стране были зарегистрированы в домах престарелых. "Это наша главная область беспокойства. Это, безусловно, одна из окружающей среды, нам нужно лучше защищаться", - сказал он. И теперь они, наконец, будут заниматься этими учреждениями. Делаться это будет следующим образом:

"Управление здравоохранения и социального обеспечения (ИВО) собирается провести инспекцию домов престарелых по всей стране. Причиной тому станут предупреждения о широко распространенном заражении коронавирусом, во многих домах для престарелых. Из-за риска заражения в настоящее время нет возможности проводить выездные проверки в домах престарелых страны. Но, вместо этого, наблюдение теперь делается в цифровом виде или по телефону, сообщает Sveriges Radio, Ekot "

Надо сказать, что в стране приняты меры, аналогичные нашим и всех остальных стран, только не жестко, а в виде рекомендаций

Гражданам рекомендуют не шляться по улицам, не контактировать с 70-летними и старше, а им нужно сидеть дома. Школам и детским садам рекомендовано самим принимать решение закрываться или нет. В результате многие из них закрылись. Университеты не работают.

Есть единственный запрет - не собираться более 50 человек, но наказания за это нет. Просто полиция может прийти и разогнать толпу в 51 и больше человек.

Ясное дело, работающим гражданам рекомендовано по возможности уйти на удаленку, и они таки ушли - больше половины работающих. Рекомендовано сократить поездки по стране. Мыть руки и держать дистанцию.

Тем, кто заболел ОРЗ, рекомендуют сидеть дома, и обращаться к врачам только если станет плохо. И вот тогда врач будет решать делать тест или нет, госпитализировать заболевшего или нет. Или тоже будут делать наблюдения в цифровом виде или по телефону.

При этом различные организации регулярно обращаются к правительству с просьбой ужесточить карантинные меры и хотя бы закрыть общепит в виде ресторанов и баров. Но правительство пока все это обсуждает.

Кстати, "коллективный иммунитет" автопереводчик переводит со шведского как "стадный иммунитет". Вот он и появится у шведов в результате такой политики. А вот то, что дома престарелых заражены, и треть всех умерших оттуда, только, видимо, на пользу стране.

И вот эти смешные меры привели к серьезным проблемам в экономике:

Чуда не случилось. Прогнозируется падение экономики на 6%. Неясно почему. Ведь наши "эксперты" твердо уверены, что проблемы с экономикой в России случатся только из-за "самоизоляции". А тут вот такое.

Ну как же так? Такого не может быть, потому что в Швеции нет никакой самоизоляции. Наверное, это все Путин портит у них. В США уже испортил национальное здравоохранение, теперь за экономику Швеции взялся.

Вся инфа в основном отсюда: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset. Не верите, читайте сами.

В общем-то, со Швецией все понятно.