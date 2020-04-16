Ущерб от карантина в США в относительно мягком режиме

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16 апреля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: spydell.livejournal.com

Вчера появились первые официальные данные, позволяющие понять масштаб ущерба от карантина. Промпроизводство в США несет потери по всем без исключения сегментам. Самый серьезный ущерб в автомобильной промышленности, где по отношению к февралю 2020 производство упало на 28%, что является повторением худшего результата кризиса 2008-2009.

Огромный ущерб в авиационной отрасли с падением на 8.1%, производство готовых металлических изделий падает на 8.3% (основной спрос сосредоточен в строительной отрасли) – так сильно не падали никогда за месяц.

Машиностроение коммерческого назначения (станки, оборудование) минус 5.6% (это самое сильное месячное падение в истории США), текстильное производство и одежда минус 14% и 16.5% соответственно (и это исторические антирекорды). Производство мебели и фурнитуры минус 10% - исторический рекорд по падению за месяц, как и типографическое производство с обвалом на 18.2%.

На данный момент в США в относительно стабильном состоянии находится производство продуктов питания и напитков (практически без изменения), химическое производство (всего лишь минус 1.7%) и бумажное производство (минус 2%) и добывающий сектор (Mining). Туда включена добыча нефти, но нефтепереработка (НПЗ) входит в Nondurable manufacturing: Petroleum and coal.

Мартовское падение вывело промышленное производство в минус относительно 2007 года практически по всем позициям. В плюсе только электроника, добыча нефти/угля и газа (с распределением)

Нужно понимать, что промышленность практически не затронул карантин, введение ограничительных мер началось 16-19 марта, а инерция позволила работать большей части промышленности почти до конца марта. Самый треш будет в апреле-мае.

По розничным продажам свои рекорды. Эти данные не включают услуги (транспортные услуги, индустрию развлечения, культуры и отдыха, туризм и так далее), основные потери как раз в секторе услуг. Но реализацию товаров важно посмотреть.

Максимальный ущерб в продажах одежды и обуви – минус 50% это самое сильное месячное снижение в истории США. Тотальный обвал в реализации авто и компонентов (минус 25.6%), в продажах мебели и фурнитуры (минус 26.8%), в спорт-товарах и предметах для хобби/досуга (- 23.3%), траты в ресторанах, кафе и барах минус 26.5%. Электроника и компьютеры даже упали на 15.1%, хотя, казалось бы, удаленная работа и все дела. По всем этим позициям установлен абсолютный рекорд снижения и это лишь за половину месяца под карантином.

Самый значительный плюс по продуктам питания и напиткам, здесь плюс 25.6% к февралю 2020 – это рекорд роста. Но здесь нужно понимать, что в американской традиции обедать и ужинать вне дома, многие даже не покупают продукты питания домой. Закрытие ресторанов и общепитов привело к тому, что те, кто питался вне дома теперь вынужден ходить в продуктовые магазины.

Лекарства + медицинские услуги всего лишь +4.3% Nonstore Retailers + 3.1% к февралю и почти 10% к прошлому году. Сюда попадает большая часть онлайн торговли, поэтому это обычно считается онлайн торговлей. General Merchandise Stores в плюсе на 6.4% - это, как правило, реализация товаров через крупные торговые центры, которые не попали в иные категории.

Все это позволяет оценить масштаб ущерба, а в случае с США лишь частичного ущерба, т.к. карантин ввели после 17 марта, плюс к этому в жестком режиме карантин в Нью Йорке, да и то не весь, преимущественно финансовый центр. США в относительно мягком режиме в сравнении с Европой. Это означает, что результаты по Европе будут адовые. В России тоже ничего хорошего, определенно намного хуже США, но лучше Испании или Италии.

Производство керосина в США почти в три раза упало. Это самое сильное и быстрое падение за 130 лет.

По производству бензина падение на 45% от нормы. Для США, где ситуация наиболее мягкая с автопромом (трафиком) среди всех стран G20, за исключением Китая, который на траектории восстановления.

И вновь самое сильное и быстрое падение за 130 лет (недельные данные только с 1982, но нет сомнений, что по месячным будет рекорд за 130 лет) И кто там сомневался в что общемировые потери спроса на нефть и нефтепродукты составляют свыше 40 млн баррелей? Какие к черту 20-25 млн?