Российский посол ответил нахамившему в адрес РФ эстонскому генералу

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15 апреля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: greenchelman-3.livejournal.com

Недавно командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем, в интервью изданию «Эстонский экспресс», оскорбительно в адрес России. После этого посольство России в Эстонии направило в редакцию свой ответ на эту публикацию.

Нужно отметить, что 46-летний эстонский военный даже не стал подбирать корректных слов, чтобы описать свое отношение к России.

"На фоне охватившей практически весь мир пандемии коронавируса и всех связанных с этим глобальным бедствием тяжелейших последствий, среди которых смерть тысяч и тысяч людей, резкое падение экономических показателей, а отсюда заметное увеличение числа безработных, когда борьба с этой угрозой требует объединения усилий всего мирового сообщества, не прекращаются стенания тех, кто и в этой ситуации стремится напомнить о «подлинной угрозе», каковой, по их неисправимому убеждению, была и остается Россия", - говорится в комментарии посольства России в Эстонии, опубликованном в Facebook, с прикрепленной к посту карикатурой.

По мнению посольства России, Херем выступил в роли «новоявленного оракула». При этом российские дипломаты были не уверены, стоит ли вообще цитировать его высказывания «в стиле чеховского унтера Пришибеева». Российское диппредставительство привело лишь некоторые его тезисы, снабдив их своими комментариями, ведь генерал откровенно нахамил в адрес России. После чего в российском посольстве предположили, что генерал уже в течение длительного срока «носится с навязчивыми фантомными идеями».

"Небезопасное это дело, в первую очередь для самих носителей. Один из них, однако, вошел в историю - министр обороны США, адмирал Джеймс Форрестол. Зная его печальный конец, правомерно сказать - его пример другим наука", - подытожили в посольстве России.

Нужно напомнить, что Джеймс Форрестол стал первым министром обороны США. Но 28 марта 1949 года, в связи с нервным истощением, психологической депрессией и психическим кризисом он был снят с должности, после чего помещен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

У него была паранойя, он постоянно повторял «русские идут» и через некоторое время выбросился из окна.