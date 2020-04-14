Пожар подобрался к Чернобыльской АЭС

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14 апреля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Причиной лесного пожара на территории зоны отчуждения назвали мужика, который ради прикола поджег там траву и мусор. Результат человеческой глупости на этот раз превзошел все ожидание. Мало того, что выпалена гигантская часть лесного массива, так огонь уже добрался до Чернобыльской АЭС и полыхает прямо рядом с ее пределами. Что будут делать украинцы – неизвестно, однако второй катастрофы такого масштаба хотелось бы избежать. Зря что ли столько денег вбухано в строительство новой станции и «перекрытие» старой?

Помимо спасателей, тушением пожара занимаются и работники лесной охраны. С огнем борются 366 человек и 88 единиц техники, в том числе 3 самолета Ан-32П и 3 вертолета, которыми накануне было сброшено 370 тонн воды.

По факту поджога был задержан 27-летний житель одного из сел Киевской области. Он рассказал, что в трех местах поджег мусор и траву ради забавы, после чего «огонь ветром опрокинуло дальше».

Потрясающая история тотального человеческого провала. Мне очень жаль ребят, которым приходится сейчас спасать чью-то задницу и рисковать своей жизнью, однако, судя по масштабам трагедии, сделать они уже ничего не могут. По приказу, бригады должны были ликвидировать очаг возгорания еще 4 апреля, но на дворе 12-е, огонь рядом с ЧАЭС, а сделать они ничего не могут по-прежнему.

Многие могут подумать, что АЭС больше не принесёт никому вреда, поскольку после разрушения 4-го энергоблока в 1986 году, эпицентр взрыва был покрыт бетонным саркофагом, а после забетонирован со всех сторон. Деньги на то строительство выделили в свое время все страны мира и к 2019 году проект НБК был завершен.

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии введения НБК в эксплуатацию заявил о подписании указа о превращении Чернобыля в открытую зону — президент отметил, что это «уберет предпосылки для мелкой коррупции». В частности, теперь регион смогут свободно посещать туристы; также указ отменяет запрет на видеосъемку вблизи АЭС. По словам Зеленского, в ближайшем будущем власти намереваются сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит». Но не будем забывать о том, что в 100 метрах от взорвавшегося блока украинцы в 2018 году открыли солнечную электростанцию.

С 1 июля 2018 года впервые после отключения энергоблока в 2000 году электроэнергия из Чернобыля начала поступать в единую энергосистему Украины, но уже как продукт солнечной генерации, и реализовываться по механизму «зеленого тарифа».

Источники: https://textinthepiter.livejournal.com/120655.html