Если Парад Победы назначить на 3 сентября

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

14 апреля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Уже не первую неделю вертится в головах: как в нынешней ситуации с пандемией проводить 9 мая парад и шествие «Бессмертного полка». Ведь еще задолго необходимы масштабные подготовительные мероприятия, репетиции с привлечением тысяч людей.

И просилось: почему бы не перенести, и не назначить все эти торжества на 3 сентября — под знаком Дня окончания Второй мировой войны. В Госдуме уже начал зреть законопроект о переносе празднования 75-летнего юбилея Победы на эту дату. Согласно проекту, в России может появиться новый День Воинской Славы. Одновременно упразднится действующая сейчас, как её называют, «скромная памятная дата 2 сентября». В нашей стране она была установлена в знак памяти о соотечественниках, проявивших, преданность своей Родине и союзническому долгу перед странами – членами антигитлеровской коалиции при выполнении решений Ялтинской конференции 1945 г. по Японии. По сути в начале сентября второй День Победы нашей страны.

«Формулировка «3 сентября 1945 года — День окончания Второй мировой войны» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — отмечается в проекте.

И теперь все замечательно может сложиться. Вспомним как кочевряжились лидеры многих западных стран, когда Россия хотела созвать их на 9 мая в Москву. Теперь 3 сентября это даже лучший повод для их приезда. Будет совсем другая международная политическая атмосфера, да и былая конфронтация подрастворится.

Нынешней осенью на праздник всей коалиции, сражавшейся против германо-японского военного блока, вполне можно было бы ожидать прибытия президента США, британского премьера. За ними, глядишь, и другие лидеры подтянутся.

В наши дни всё более очевидно, что в связи со случившейся в 2020 году мировой пандемией, а по сути третьей мировой войной все страны начнут пересматривать свои взаимоотношения. Хоть на какое-то время, дай Бог, это может продлиться… Так почему бы не провести в жизнь такой благоразумный и благодушный проект — устроить совместный праздник Победы во второй мировой и в третьей мировой одновременно, коль они так своеобразно совпали во времени с интервалом в три четверти века. Ведь именно к тому времени прогнозируется победа над пандемией.

Заметим напоследок, что днем окончания той войны во всем мире считается 2 сентября, однако в нашей стране не желали отмечать в один день с западными партнерами, подобно как с историей про 8 и 9 мая, поэтому празднование переносилось на день позже. В общем возможны вариации — День победы во второй мировой отмечать или 2 или 3 сентября. Главное, чтоб страны-победительницы сошлись в благородных намерениях.

Павел Яблонский

Источники: http://yablonpaf.ru/statji/parad-pobedy-3-sentyabrya.html