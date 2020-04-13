Под угрозой жизни и здоровья народ потянулся к храмам с веточками вербы

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

13 апреля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

9 московских священников из разных храмов заразились коронавирусом. В Киево-Печерской лавре дела еще хуже — из 44 духовников у 30 пробы на вирус оказались положительными. Всё потому, что ещё несколько недель назад настоятель лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел призывал людей продолжать посещать службы, несмотря на карантин. А позже его и других монахов госпитализировали с коронавирусом.

Какое еще нужно доказательство, что бога нет? Нет, бог, конечно, не мог бы защитить от коронавируса, но он мог бы дать священнослужителям мозги. Но, как видно, что-то пошло не так. Под угрозой теперь жизни не только священников, но и прихожан, которые с ними контактировали.

А сегодня народ потянулся к храмам с веточками вербы! Казалось бы, вторая неделя изоляции, уже из каждого утюга объясняют, почему нужно сидеть дома, но нет. Когда в голове солома, никакие объяснения врачей, мировой опыт и даже сто тысяч трупов по всему миру не остановят от посещения храма.

Причем это происходит по всей стране

Вот Новосибирск. На фото - несмотря на то, что на входе в храм висит напоминание о необходимости применения защитных масок и о соблюдении дистанции, никто явно правила не соблюдает. Гораздо важнее освятить вербу.

Челябинск. Там вообще журналистов выгнали из храма. Похоже, что священники не хотели показывать, что их прихожане не услышали призыв патриарха молиться дома. Причем журналистов выгоняли казаки.

Кажется, священники не хотели показывать, что прихожане не услышали призыв патриарха молиться дома.

Патриарх Кирилл призывал верующих в Вербное воскресенье молиться дома, но в Свято-Троицкой церкви Челябинска сегодня аншлаг:

Сегодня Вербное воскресенье, и в храмах прошли праздничные службы. Верующих челябинцев режим самоизоляции не остановил, утром церкви были полны прихожан. Настоятелям Свято-Троицкой церкви и Свято-Симеоновского храма не понравилось появление фотографа 74.RU и группы 31 канала. Их выставили из храмов при помощи казаков. Но нашему корреспонденту, которая отправилась в храм «Утоли моя печали» без съёмки, удалось поговорить с верующими и узнать, почему они решились идти в церковь вопреки режиму самоизоляции.

— Людей совсем мало ходит из-за этого проклятого круновируса (коронавируса. — Прим. ред.), стаканчики мои совсем пустые, — жалуется на паперти у храма «Утоли моя печали» старушка, собирающая милостыню. — Но сегодня праздник, всё равно придут!

И правда пришли. Практически весь зал храма полон. Вербы в руках у верующих можно заметить чаще, чем маски на их лицах.

- Почему вы не остались молиться дома, ведь к этому призвал сам патриарх? — интересуемся у женщины средних лет.

- Так праздник же! — отвечает она.

- А не боитесь здесь коронавирус подхватить?

- Милая моя, в этих стенах ничего не страшно!

- А вы почему не остались сегодня дома, ведь режим самоизоляции же? — спрашиваем молодую прихожанку.

- Я уже слышать ничего не могу об этом, поэтому пришла сюда, чтобы хотя бы на несколько часов забыть о коронавирусе, — говорит она.

Чтобы отметить Вербное воскресенье, верующим совсем не обязательно было идти в храмы. Так, например, священники того же Свято-Троицкого храма Челябинска организовали прямую трансляцию праздничных богослужений. Но немало прихожан захотели прийти лично в храмы.

- Почему не остались дома?

- Ну как, помолиться то я могу, конечно, и дома, но надо же вербы освятить!

Интересно, что накануне на сайте РПЦ появилась целая инструкция, как освятить вербы дома:

- В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома следующим образом: пропеть (прочитать) тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим, а затем трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

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В Красноярске Глава митрополии лично возглавил литургию в Кафедральном соборе.

В Петербурге людям запретили идти на кладбища, так ведь начали перелезать через заборы и щели.

В Москве, что примечательно, полиция начала отлавливать и штрафовать верующих. Но тут Владимир Легойда, глава синоидального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сразу среагировал:

"Если достоверна информация о том, что некоторые из пришедших сегодня в московские храмы людей были оштрафованы, это вызывает вопросы".

То есть то, что народ продолжает собираться в храмах, целовать иконы, обниматься со священниками и заражать друг друга, вопросы у РПЦ не вызывает. Более 10 000 выявленных случаев в Москве (и это только начало), переполненные больницы и очереди из скорых тоже вопросы не вызывают. А то, что дураков с соломой в голове по дороге к храму оштрафовали, вопросы вызывает. Дивный мир!

Источники: https://varlamov.ru/3858029.html, https://74.ru/text/gorod/69086293/