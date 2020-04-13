Вместо 10 млн. баррелей в сутки участники ОПЕК сократят добычу на 9,7.миллионов

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13 апреля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Причины задержки и корректировки кроются в позиции Мексики, а также в нежелании других участников соглашения напрямую присоединяться к ОПЕК+. США, Канада, Норвегия и прочие - будут сокращать вне рамок ОПЕК. Как именно распределятся оговоренные 5 млн. баррелей в сутки, пока неясно (кроме 1 млн. б/c которые сократит Канада).

Соответственно, остается неясный, какой механизм будет действовать, если те же США и Канада начнут снова наращивать добычу, после того, как цена стабилизируется. Впрочем, и в отношении России высказывают подозрения, что она будет манипулировать цифрами добычи.

Россия и Саудовская Аравия сократят добычу до 8,5 млн. с 11 млн (суммарно до 2,5 млн + саудиты сокращают те объемы, которыми демпинговали после развала предыдущей сделки - де-факто, саудиты сокращают больше на текущий момент, но меньше по сравнению с ситуацией на начало марта).

Основная масса участников срежет добычу до уровня октября 2018 года, что в сумме и даст 9,7 млн. сокращения, которые в теории должны позволить вернуть цены на нефть в границы 30-40 долларов за баррель.

Вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун в интервью газете РБК назвал новую сделку "Брестким миром", продолжая последовательно критиковать нефтяную войну связанную с именем Игоря Сечина.

Кремль по поводу договоренности сообщил, что прошли телефонные переговоры с агентом Дональдом и расчленителем из Эр-Рияда и все участники поддерживают новую сделку. Трамп заявил, что "это отличная сделка для всех".

Лоббисты сланцевиков из Сената и Конгресса США также приветствовали сделку, но заявили, что действия Саудовской Аравии "не будут легко и просто забыты". Демократы уже обвинили Трампа в скрытом сотрудничестве с ОПЕК.

США заместят квоту Мексики, сократив добычу еще на 300 тыс. Общее сокращение добычи в США по-прежнему плавает - называются цифры от 1,8 до 2 млн. баррелей в сутки + 300 тыс. "мексиканской" квоте. Это разные цифры, о чем отдельно уведомляет Азербайджан. Отдельно советую обратить внимание на выражение "сократят еще на 300 тыс."

Как сообщает "Dow Jones", США, Канада и Бразилия суммарно сократят добычу на 3,7 млн. баррелей, не конкретизируя точной разбивки по странам (если вычесть Канаду, получаются 2,7 млн. на США и Бразилию), но при этом есть вопрос, как это будет делаться (как один из вариантов, сокращение частично проведут за счет банкротства сланцевых предприятий, не переживших нефтяную войну), так как законодательство США запрещает участие в картельных организациях вроде ОПЕК. Возможно, вопрос о том, насколько сокращать будут добычу в США намеренно оставляют в размытом состоянии, чтобы избежать обвинений в нарушении американского законодательства.

Конечная цифра будет важна для оценки того, стоят ли издержки Саудовской Аравии и РФ убытков американских нефтяников.

Сделка начнет действовать с 1 мая и продлиться 2 месяца с последующей пролонгацией. Если она работать не будет, то скорее всего уже летом этого года мы можем увидеть продолжение нефтяной войны. Если смотреть субъективно на имеющуюся информацию (а она пока очевидно неполная), то более прочих участников выиграли саудиты, которые добились увеличения сокращения добычи со стороны РФ, а также косвенного присоединения США к сокращению добычи и ослабления американских сланцевиков.

РФ смогла нанести пока до конца неясный ущерб американским сланцевикам, но это изрядно сказалось на "Роснефти", а также привело к более существенному снижению добычи. Трамп смог остановить падение сланцевой промышленности и выступить в роли миротворца, ценой неформального соучастия США в заключенной сделке по сокращению добычи в США.

Источники: https://colonelcassad.livejournal.com/5786382.html, https://teknoblog.ru/2020/04/12/104977