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10 апреля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Лучшие, далеко не лучшие и откровенно плохие умы человечества ломают голову над тем, как сделать университетский экзамен идеальным. Таким, чтобы в процессе действительно проверялись знания, а умения студента, обмануть систему было невозможно, а оценивание отличалось объективностью и беспристрастностью.

Именно для того, чтобы обеспечить выполнение последнего из этих условий, во многих наших вузах (в моем в том числе) перешли от традиционных устных экзаменов к письменным. Что написано пером, не вырубишь топором; ответ зафиксирован, и если у студента возникают какие-то претензии к оцениванию, ту же работу можно взять и рассмотреть заново. Это - очень большой плюс.

Но имеются, конечно, и минусы. Устный экзамен подразумевал возможность задать дополнительные вопросы - и если студенту удалось списать ответ на свое задание - вывести его на чистую воду. Если работа письменная, такая возможность отсутствует.

В особенности серьезной эта проблема становится, если экзамен проводится дистанционно. Контроль в этом случае затруднен, о недостатках прокторинга я уже недавно писал...

Прокторинг - способ дистанционно сдавать экзамен

Суть в том, что экзаменуемый сидит перед веб-камерой, и специально обученный человек (проктор) наблюдает за ним. Одновременно этот человек видит, что у студента на экране компьютера. Если проктору что-то не нравится в поведении экзаменуемого, он выносит ему предупреждение или даже прерывает экзамен.

Возможно, в этой ситуации имеет смысл вернуться к устному экзамену?

Ведь в таком случае совершенно неважно, проводится он онлайн или оффлайн. Студент и преподаватель садятся друг напротив друга (в аудитории или в скайпе) и начинают беседу. Экзаменатор задает вопросы, студент на них отвечает. Отвечать нужно сразу, без "времени на подготовку" - это именно небольшие вопросы, а не "билеты". Возможность подачи студентом апелляции обеспечивается видеозаписью диалога, которую всегда можно просмотреть и оценить объективность выставленных баллов.

Казалось бы, идеальная система. В ней, однако, есть одна большая "дырка". И это - пресловутые микронаушники. Практически невозможно проконтролировать отсутствие "на том конце провода" квалифицированного суфлера, который в режиме реального времени диктует ответ. В аудитории это можно было бы исправить с помощью "глушилок" - но кто-нибудь знает хоть один вуз, где их официально используют на экзамене? Администрация обычно предпочитает делать вид, что такой проблемы просто не существует.

Поэтому идеальным вариантом на сегодняшний день остается очный письменный экзамен с заданиями, которые:

- не имеют готовых решений в Интернете;

- не могут быть переданы "суфлеру", как минимум кратко (страницу текста сидящий на экзамене студент продиктовать явно не сможет);

- не могут быть выполнены по устной подсказке (например, там, где надо что-то нарисовать).

Источники: https://navlasov.livejournal.com/176437.html