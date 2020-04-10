Вебконференция ОПЕК закончилась, можно подводить итоги

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

10 апреля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Cтраны ОПЕК+, сократят добычу на 22% каждая, что позволит снизить ее в целом на 10 млн баррелей в сутки. С июля и до конца года сокращение будет снижено до 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 года до апреля 2022 года - до 6 миллионов баррелей.

Для России и Саудовской Аравии это означает потерю примерно по 2,4 млн баррелей в сутки. Формально цифры одинаковы, однако для Москвы это реальное падение добычи, тогда как для Эр-Рияда она лишь немногим снизится к уровню марта. США, крупнейший производитель нефти в мире, в сделке не участвует, ограничившись «естественным» уменьшением добычи. Напомню, что В.Путину в начале марта предлагали снизить добычу на 0,3 млн баррелей. В итоге получили снижение на 2,4 млн баррелей

Результаты операции "Конец Техасу"

1. Российские сырьевики потеряли половину экспортной выручки и 30 % добычи.

2. Арабы после битвы имеют плюс добычи на 700 тысяч баррелей и прирост клиентов в Европе.

3. Остальные пирожки и торт получили Техасские Сланцевики.

Пока непонятно за чей счет будет банкет. Сокращение в 1,8 - 2,0 миллиона баррелей в день означает, что такую компанию как «Лукойл» например придется закрыть вообще - она добывает в день 1,6 млн баррелей.

Главным победителем в «нефтяной войне» стал Трамп

США являясь крупнейшим импортером нефти не собираются присоединяться к сделке и не пойдут ни на какие сокращения добычи. Мексика отказалась присоединяться к соглашению ОПЕК+. Гениальный план многоходовочников, нагнуть сланцевые компании США провалился с треском.

Глава сланцевого подразделения компании ExxonMobil Стаале Ервика, обратился с письмом к «регуляторам Техаса», в котором написал, что регулирование добычи нефти в штате будет выгодно лишь конкурирующим штатам и государствам. Введение квот или обязательное сокращение добычи приведет к непредвиденным последствиям для штата в интересах конкурирующих штатов США и других стран. Свободный рынок наиболее эффективное средство устранения колоссального дисбаланса спроса и предложения, с которым мы сейчас столкнулись, - написал Стаале. То есть Саудовской Аравии, России, Норвегии и другим можно и нужно сокращать добычу, а Техасу и США это невыгодно. Шах и мат.

«Масштабное сокращение спроса беспрецедентно для нефтяных рынков – такого уровня снижения никогда прежде не было в мировой истории. Во втором квартале это обойдется нам более чем в 15% всемирного потребления нефти. Текущая ситуация выглядит исключительно мрачно – жесткое тестирование нефтяных рынков начнется на многих фронтах», — указано во внутреннем документе ОПЕК.

Хронология отказов и соглашений

06.03.2020: Россия отказывается сократить добычу нефти на 0.3 млн б/д

08.04.2020: Россия согласна сократить добычу на 1.6 млн б/д

08.04.2020: Россия согласна сократить добычу на 2 млн б/д

09.04.2020: Россия согласилась на сокращение добычи на 2.5 млн б/д

Текущий расклад по добыче

США - 13 млн/барр в сутки (конец марта)

Саудовская Аравия - 12 млн/барр в сутки (апрель)

Россия - 11.29 млн/барр в сутки (март)

Канада - 5.78 млн/барр в сутки (февраль)

Ирак - 4.62 млн/барр в сутки (март)

Механизма для правительства США по ограничению добычи нефти не существует, заявил в интервью Bloomberg TV глава Минэнерго США Дэн Бруйетт (об этом сообщил «Интерфакс»). Также министр отметил, что отмена санкций в отношении России не обсуждалась и добавил, что планирует в четверг провести встречу с коллегами из Канады и Мексики.

Итого - в сухом остатке. Стратеги очередной многоходовочки с треском провалились и публично высекли сами себя в прямом эфире. Результатом провала стало отсутствие вменяемого прогнозирования и людей вокруг Путина, которые могут сказать ему настоящую правду. А когда слишком многое зависит от непродуманных и непросчитанных решений, надо готовится к худшему.

Источники: https://taxfree.livejournal.com/2733197.html