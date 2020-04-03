Требования к спутницам жизни с учетом самоизоляции

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

3 апреля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Вот раньше мужчина, когда женился, какой главный критерий держал в своей голове? Может быть, возраст? Рост, вес, длину ног? Челюсти товарищей, от неожиданности отваливающиеся до пола, при виде такой красоты? Может быть, наличие ребенка в анамнезе? Не женитесь на женщинах с ребенком, вот это все? Сегодня, все эти критерии вмиг устарели.

Сегодня, друзья, с учетом санитарно-эпидемической обстановки, к женам следует предъявлять совсем другие требования.

- Хороший характер

За это можно простить неидеальный рост, вес и т.д. В карантине, в условиях ограниченного пространства и постоянного пребывания с человеком на одной территории, веселый нрав, готовность к компромиссом и минимальное желание напрягать выходят на первый план.

- Умение зарабатывать

Самостоятельность жены, чего уж греха таить, в кризис идет на ура. Имеется в виду умение в случае наступления проблем не просто хлопать глазками, хватаясь за мужскую руку, а самой находить пути и варианты выхода из сложившейся ситуации. В обычной жизни таких женщин немного опасаются – такая и без мужа не пропадет. Но в условиях некоторого экономического спада, который нас ожидает, самое то.

- Эмоциональная независимость

И умение себя занять. А не хождение за мужиком из комнаты в комнату с требованием вместе посмотреть сериалы, сказать о любви, встать на колено. Обычно так себя ведут женщины, у которых есть, что называется, дело жизни. Или хотя бы хобби. Они привыкли не только сами себя обслуживать, но и сами себя развлекать, что значительно упрощает вынужденную «зимовку».

- Умение контролировать эмоции

Не поддаваться панике, не ходить неделями на кислых щах, не искать виноватых, а постепенно, шаг за шагом, лапа за лапой, без нытья и упреков выпутываться из любой заварушки. Такое умение дается женщинам не за красивые глаза, чаще всего им обладают уже пожившие самостоятельно женщины. В том числе и те самые разведенные, на которых вы часто крошите батон.

- Жена должна быть любимой

Я знаю, что некоторые мужчины проповедуют теории, согласно которым жениться нужно с трезвой головой, а не под влиянием романтических чувств. Однако, действительность показывает, что прожить даже месяц с нелюбимой женщиной, которая, как тебе кажется, будет заботиться о тебе и стирать носки, наваривая борщи с пампушками, невозможно. Где нет любви, обычно в стесненных условиях появляется безумное раздражение.

Источники: https://morena-morana.livejournal.com/1067546.html