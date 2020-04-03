Король Таиланда попал в заголовки мировых новостей

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3 апреля 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Газета BILD сообщила, что Grand Hotel Sonnenbichl в Германии получил специальное разрешение от баварских властей, чтобы продолжать принимать Его Величество со свитой и гаремом, в то время, как все другие отели в регионе были вынуждены закрыться, чтобы остановить распространение COVID-19.

Король Рама Х проводит большую часть своего времени в альпийском курортном городе Гармиш-Партенкирхен с начала 2016 года. Монарх платит наличными авансом за аренду отеля в течение нескольких лет. Обычных гостей в отель не допускают, а охранники останавливают любого, кто подходит к резиденции монарха ближе, чем на 500 метров.

Отель стал главным дворцом развлечений Рамы Х, где он живет с гаремом из двух десятков женщин и многочисленной обслугой. И слуги, и свита, фактически, являются заключенными в ловушке в Германии и большую часть времени разлучены со своими семьями в Таиланде.

У Рамы Х есть фетиш - воинские звания и военная форма. И он организовал женщин в своем гареме в качестве военного полка, который он называет SAS (Специальной аэровоздушной службой), подобно корпусу спецназа британских ВВС, который является одним из самых элитных подразделений в британских вооружённых силах. У гарема такой же девиз, как и у британской SAS: "Кто дерзает, победит!" (“Who Dares Wins”).

Весь четвёртый этаж гостиницы занимают апартаменты самого короля и женщин его гарема. Персоналу гостиницы и большей части тайской обслуги запрещено входить на четвёртый этаж.

К спальне короля Рамы Х примыкает специальное помещение, которое он называет “комнатой удовольствий”. Кроме того, на четвёртом этаже находится сокровищница тайского антиквариата и драгоценностей, принадлежащая королю. Сокровища доставили из Таиланда специальным рейсом после смерти предыдущего монарха, отца нынешнего короля.

Женщин в гарем обычно отбирает сам король после того, как они записываются на контрактную службу в подразделения Личной Королевской гвардии.

Некоторые женщины охотно присоединяются, надеясь, что превращение в наложницу короля может принести им и их семьям богатство и успех. Другие вынуждены присоединиться опасаясь последствий, если они откажутся.

Женщинам присваивается номер от SAS01 и выше, чтобы показать их старшинство и звание в гареме. Им также присваивается воинское звание, а также дарованная особая королевская фамилия - Сириватжирабхакди.

В 2017 году известный тайский историк Somsak Jeamteerasakul (проживающий в Японии и заочно приговорённый королём Рамой Х к смерти) идентифицировал 11 женщин с этой фамилией, которым было присвоено воинское звание и специальная фамилия: майор Прапассорн Сириваджирабхакди, майор Порнтип Сириваджирабхакди, Капитан Варапорн Сириваджирабхакди, Капитан Паттрия Сириваджирабхакди, Лейтенант Чаютара Сириважирабхакди и т. д.

Отдельно стоят в табеле о рангах его жена королева Сутхида, назначенная генералом Личной Королевской гвардии, и его главная наложница (до своего падения в прошлом году) Нирамон "Кои" Онпром, получившая звание генерал-майора и дарованное благозвучное имя Сининат Вонгваджирапакди .

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Рама Х провёл большую часть своего времени в Германии с 2007 года. Первоначально он переехал туда для лечения себя и своего сына.

Помимо обращения за лечением ВИЧ-инфекции и аутизма его сына, ещё одной причиной переезда короля Рамы Х в Германию, было его стремление избежать своей третьей жены принцессы Сирасми и провести время со своими любовницами, в частности с Сутхидой Титжай (бывшей бортпроводницей Thai Airways, с которой он познакомился во время полета в январе 2007 года). Сутхида начала жить в Германии с тогда ещё кронпринцем Махой Вачиралонгкорном весной 2007 года.

В течение нескольких лет главной резиденцией короля Рамы Х в Германии была гостиница Kempinski в аэропорту Мюнхена. Группа отелей Kempinski принадлежала тайской монархии через бюро собственности королевской семьи, а Рама Х и его окружение арендовали весь верхний этаж одного из двух четырехэтажных крыльев отеля.

С 2016 года король Рама Х начал проводить большую часть своего времени в Grand Hotel Sonnenbichl. Курорт Гармиш-Партенкирхен находится в Альпах, примерно в часе езды к югу от Мюнхена, рядом с лыжными трассами, включая Цугшпитце и Гармиш Классик.

Первоначально огромное здание было построено как резиденция богатой семьи Бадеров почти 200 лет назад, а в 1890 году было превращено в гостиницу. Во время Второй мировой войны нацисты использовали его в качестве военного госпиталя. С 1982 года им владеет министр финансов Омана Дарвиш бин Исмаил аль-Балуши.

Но в остальном Grand Hotel Sonnenbichl, как правило, закрыт для публики и зарезервирован для короля Рамы Х и его окружения. На веб-сайте отеля сказано, что количество мест ограничено.

Королева Сутхида, ставшая четвёртой женой короля Рамы Х в мае прошлого года, редко остается в Grand Hotel Sonnenbichl. Она проводит большую часть своего времени в Швейцарии в отеле Waldegg в городе Энгельберг. К тому времени, когда король Рама Х женился на королеве Сутхиде, она уже наскучила ему.

На фото: Свадьба короля Рамы Х и королевы Сутхиды, май 2019 года

Стоимость аренды всего Grand Hotel Sonnenbichl, а также большей части отеля Waldegg и отеля Hilton у аэропорта Мюнхена огромна. Король Рама Х превратился заочного монарха. Он лишь ненадолго возвращается в родное королевство для проведения королевских ритуалов и церемоний, а оставшееся время проводит в нескончаемом секс-отпуске за границей. Оплачивают королевские каникулы тайские налогоплательщики.

Источники: https://ru-royalty.livejournal.com/8463763.html