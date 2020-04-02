Гребной электродвигатель на атомном ледоколе «Арктика» восстановлению не подлежит

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2 апреля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Как сообщила газета «Коммерсантъ» в материале Анастасии Веденеевой «Арктика» получит двигатель через год. Неисправный агрегат могут заменить в доке в Кронштадте», гребной электродвигатель на атомном ледоколе «Арктика» не подлежит восстановлению, его планируется заменить в доке в Кронштадте в 2021 году.

Правительство прорабатывает различные варианты сдачи ледокола, который должен быть передан заказчику не позже мая 2020 года. Не исключена его сдача в «опытную эксплуатацию» с потерей мощности с 60 МВт до 50 МВт. Сейчас судно продолжает испытания — запущена система электродвижения, реакторы и паровая система,— но сроки их завершения будут сдвинуты из-за нерабочей недели.

Как стало известно “Ъ”, 25 марта на атомном ледоколе «Арктика» была запущена система электродвижения. Были подключены «все два с половиной» гребных электродвигателя (ГЭД), рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. О частичном выходе из строя правого ГЭД на швартовых испытаниях “Ъ” сообщал 10 февраля и 19 февраля. Несмотря на это, было принято решение продолжать швартовые и ходовые испытания, и к настоящему моменту на ледоколе успешно запущены реакторы и паровая система.

Работы планировалось завершить до конца марта, после чего отправить «Арктику» на ледовые испытания. Но, по словам источников “Ъ”, теперь эти сроки невозможно соблюсти из-за указа президента о нерабочей неделе. В итоге, по мнению собеседников, будет объявлен форс-мажор, а работы придется сдвинуть на апрель.

Контракт на строительство головного атомного ледокола «Арктика» на входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводе заключен в 2012 году. Стоимость — 37 млрд руб. Изначально «Арктику» планировали сдать в 2017 году, но сроки неоднократно переносились. По последним данным, ледокол должен был быть передан заказчику до конца мая, после ледовых испытаний.

Корпорация неукоснительно следует распоряжениям президента и правительства. С учетом непрерывного характера части работ на ледоколе «Арктика», прежде всего с точки зрения обеспечения безопасности, будет задействован минимальный персонал. «На судне осталось завершить ряд пусконаладочных работ, строительные работы выполнены в полном объеме. Проблемные вопросы в ходе пусконаладки, конечно, возникают, но предприятие с ними справляется. Далее атомоходу предстоит завершить ходовые испытания»,— поясняют в корпорации.

По данным “Ъ”, опасения относительно серьезности повреждений правого ГЭД подтвердились: по итогам работы комиссии установлено, что починить двигатель на борту невозможно и требуется его замена.

Комиссия допустила эксплуатацию ледокола с ограничением мощности до 50 МВт. Собеседник “Ъ” уточняет: Хотя фактическая мощность исправных двигателей составит 50 МВт, на практике она может сократиться до 40 МВт из-за невозможности полностью задействовать левый ГЭД.

Точные причины аварии, по мнению комиссии, можно установить только после разборки двигателя. В качестве непосредственной причины аварии рассматривается пробой изоляции обмоток статора и лавинообразное развитие их повреждений. Причиной пробоя могло стать перенапряжение в первых витках катушек обмотки в сочетании с локальными повреждениями изоляции, а также ошибка монтажа при подключении или изготовлении электродвигателя, а именно ошибочное подключение однофазной обмотки.

Как говорят источники “Ъ”, сейчас рассматриваются разные варианты дальнейшей судьбы «Арктики».

Наиболее вероятный — ледокол будет сдан в этом году в так называемую опытную эксплуатацию с ограниченной мощностью. Но это решение должно быть принято на уровне правительства. В ОСК также подтверждают, что переговоры по условиям сдачи ледокола в опытную эксплуатацию продолжаются. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова и «Росатоме» тему не комментировали. В Минпромторге на запрос “Ъ” не ответили.

Через год, по данным “Ъ”, предполагается замена неисправного двигателя, для чего «Арктику» нужно поставить в док. Среди наиболее вероятных вариантов — док Кронштадтского морского завода (входит в ОСК). Другой вариант — модернизированный док на 35 СРЗ в Мурманске, но там пока продолжаются работы, отмечают источники “Ъ”. В ОСК также подтверждают, что правый ГЭД возможно заменить в доке на Кронштадтском заводе в 2021 году — по предварительным оценкам, модернизация дока для этого не потребуется. Срок обозначен с учетом времени, необходимого для изготовления нового электродвигателя, заключили в ОСК.

На фото: Три первых линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) у стенки АО «Балтийский завод» (Санкт-Петербург) - спереди «Урал», за ним «Арктика», за ним «Сибирь».

Источники: https://bmpd.livejournal.com/3976579.html