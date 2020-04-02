Украина возрождает Гетманов

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2 апреля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Недавно Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О национальной безопасности Украины» относительно изменения сроков вступления в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск с 2021-го года.

27 марта Указом Президента Украины Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначен генерал-лейтенант Руслан ХОМЧАК, а начальником Генерального штаба ВС Украины Глава государства назначил генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука.

Во время своего первого интервью Информационному агентству АрміяInform на посту Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак рассказал о завершении первого этапа трансформации управленческого звена войск по примеру стран НАТО, о сопротивлении реформам со стороны определенных должностных лиц, а также о новациях, которые предусмотрены с переходом на J-структуру.

Рассказал он и о новых и модернизированных образцах ВВТ, которые в этом году планируют получить войска, проблемы отечественного ОПК, которые препятствуют главному техническому обновлению ВСУ. А еще Главнокомандующий рассказал о том, какие решения следует принять для существенного роста конкурентности военной службы, когда знание английского для всех офицеров будет обязательным, и как будут действовать Вооруженные Силы в случае серьезного обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Главнокомандующий также заявил и о введении генеральских званий с национальными особенностями, а именно:

- однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал,

- двухзвездочный - генерал-хорунжий,

- трехзвездочный - генерал-поручик,

- и четырехзвездочного назовут - генерал-гетман.

На фото - прототип киборга модель ТАРАС-СУГС-1000.

Особенно умиляет подворотничок, канты на карманах штанов в цвет национального флага и два вида погон - на груди, натовский стандарт и на плечах, советский стандарт.

П.С.

Кстати, в РФ аналогов званию бригадный генерал нет. Бригадой командует полковник, то есть старший офицер, но не генерал.

Источники: https://chervonec-001.livejournal.com/3218196.html, https://armyinform.com.ua/2020/04/golovnokomanduvach-zs-ukrayiny-general-polkovnyk-ruslan-homchak-u-proczesi-nynishnoyi-reformy-skorochuyetsya-17-generalskyh-posad/