Как живёт шведская провинция во времена эпидемии

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

1 апреля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Уже столько уважаемых людей высказалось по поводу Швеции, что мне даже неловко что-либо добавлять; да и что может добавить простой обыватель из глубинки ко сказанному столичными московскими экспертами? Потому я лучше просто расскажу, как живёт наша провинция во времена эпидемии.

У нас не объявляли ни карантина, ни режима самоизоляции, что бы это ни значило. Не закрыты ни школы, ни детские сады. И всё же младшие большей частью остаются дома. Старшие переходят на удалённое обучение, ежедневно выполняя задания из своей школьной сети. Гимназии и университеты перешли на удалённые занятия уже недели две как? Может и больше.

На работе мы всё подготовили к переводу всех сотрудников на удалённую работу ещё в феврале, увеличив мощности VPN в два-три раза, просто потому что можем. Практически вся компания, а это несколько сотен человек, работает из дома с начала марта. И так же поступили если не все, то очень многие ИТ-компании в городе. Потому те, кто не может работать удалённо, сейчас ездят в более свободном транспорте.

Транспорт в Стокгольме ходит как обычно, за исключением автобусов

Во-первых, автобусов стало меньше — за что SL подвергся жёсткой критике со стороны эпидемиологов. Во-вторых, в автобусах закрыли передние двери, где стоит валидатор, потому проезд в них де-факто стал бесплатным. Объявление на передней двери: «Вход через остальные двери (обычно вход через переднюю, выход через остальные). Мы держим передние двери закрытыми, чтобы уменьшить риск заражения для наших водителей».

Как обычно работают и рестораны, и магазины

При этом много где появилась услуга доставки. Даже в алкогольной монополии — впрочем, доставка из Systembolaget обойдётся вам от 120 крон (950 руб). На улицах, однако, людей мало даже в центре. Например, одна из обычно оживлённых площадей Стокгольма — Stureplan — выглядит сейчас так: Четыре часа дня, на площади, где обычно не протолкнуться, лишь несколько человек. Я сижу дома сычом уже почти месяц, выбираясь только погулять с собакой.

Так что же у нас произошло? Почему шведы, и без того не целующиеся при встрече в дёсна, и считающие невежливым подсаживаться к кому-либо в транспорте, если есть свободные места без соседей, так и вовсе расселись по домам?

А произошло вот что:

Правительство обратилось к населению с рекомендациями оставаться дома при малейших признаках простуды, или когда нет острой необходимости куда-либо ехать. То есть вот так прямо: если у вас есть признаки простуды, считайте, что у вас коронавирус, оставайтесь дома и сведите личные контакты к минимуму. В случае тяжёлых симптомов звоните, за вами приедут. Как бы на этом всё.

А теперь, почему это работает:

Во-первых, не факт, что работает. Котят по осени считают, и эта эпидемия не исключение.

Во-вторых, и премьер, и прочие битым текстом говорят: у шведов давняя традиция серьёзно относиться к рекомендациям правительства ровно потому, что оно попусту ничего не рекомендует. И введение полицейских мер неизбежно обесценит это доверие. Мы — страна консенсуса, взаимного доверия, а не патернализма и принуждения. Sverige är konsensusland.

В-третьих, цена карантина может оказаться куда выше цены эпидемии, и дело не в деньгах. Всплеск домашнего насилия зафиксировали даже в Норвегии, не говоря уже о прочих странах. Сколько людей подорвёт своё здоровье за время домашнего не-ареста. Сколько людей потеряет жильё, здоровье, а иногда и жизнь из-за того, что карантин как пожар уничтожает мелкий бизнес.

Вирус пришёл если не навсегда, то надолго. Вечно оставаться в карантине не получится, а потому страна должна найти способ продолжать жизнь, одновременно минимизируя распространение инфекции. Мы не можем жить за счёт нефтяной ренты, как норвеги, например. Нам приходится брать на себя ответственность, нам приходится доверять друг другу, даже если это доверие не всегда оправдывается.

Под конец — немного статистики. Это кумулятивный график поступающих в ОРИТ по неделям, вместе гриппы A, B, covid-19 и прочие простуды, в сравнении по годам. (По вертикали число поступающих с простудой. Внизу номер недели, кривые по годам).

Пока что шведские медики смотрят в будущее пусть и с осторожным, но с оптимизмом. Чего, кстати, не скажешь про экономистов, которые предрекают рост безработицы, дефицит бюджета и адъ мглы и сры, как обычно.

Источники: https://vk.com/@tsagaan-surovaya-vesna-2020-covid-19-v-shvecii, https://portal.icuregswe.org/siri/report/kumulativ