В Беларуси первая смерть от коронавируса

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1 апреля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

В большинстве российских регионов сейчас введён режим самоизоляции. Он подразумевает минимальное нахождение граждан на улице и то по веским причинам. Всё остальное время человек должен находиться в чётырёх стенах своей квартиры. Если конечно, он не работает на такой работе, где требуется его реальное присутствие.

И это не на один-два дня. А как минимум на неделю. Хотя, я думаю, что режим самоизоляции скорей всего будет продлён, как минимум до двадцатых чисел апреля. Предполагается, что "самоизоляция" поможет сбить накал пандемии.

В соседней Беларуси долгое время вобще не признавалось, что есть такой "короновирус". Вернее, что он есть, но совсем не так страшен, как его малюют

Президент Беларуси Александр Лукашенко характеризовал пандемию как массовый «психоз». По его мнению, ЧП было специально раздуто заинтересованными лицами в целях расшатать экономику и посеять панику среди населения. В свою очередь, в Беларуси намеренно не вводились никакие мероприятия, чтобы предупредить распространение инфекции.

Однако, ситуация несколько изменилась и связано это, вероятно, с трагической новостью: с положительным тестом на коронавирус скончался белорусский актер заслуженный артист республики 75-летний Виктор Дашкевич. Ему долгое время не могли поставить диагноз и отправляли домой с воспалением легких из-за отсутствия мест в диспансере. Актер стал первой официальной жертвой коронавируса в Беларуси.

Но, Александр Лукашенко высказался против режима всеобщей изоляции. Об этом он заявил во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Натальей Кочановой.

Он сказал, что "...запирая людей в режиме изоляции в их тухлых квартирах, мы обрекаем их на гибель"...

По мнению белорусского президента: "...с вирусами надо бороться, выходя на улицу, дыша свежим воздухом и проветривая помещение".

И он также добавил, что он сам не делал тест на "коронавирусную инфекцию": "Может быть я его уже перенёс. И на ногах..."

О смерти в Витебске 75-летнего актера, президент на той же встрече сказал следущее: "Жена здорова (она же с мужем жила), дочь здорова, — цитирует слова Лукашенко телеграм-канал Пул Первого. — Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на искусственной вентиляции легких лежал, спасали его..."

Источники: https://amarok-man.livejournal.com/5096514.html, https://euroradio.fm/ru/lukashenko-ob-umershem-v-vitebske-aktere-s-covid-19-bedolaga-ne-vyderzhal