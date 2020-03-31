Польская нефтегазовая компания празднует победу в Стокгольмском арбитражном суде

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

31 марта 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что выиграла спор у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Предприятие посчитало, что цены на газ, который поставляли по Ямальскому контракту, были завышенными. Суд стал на его сторону, и теперь «Газпром» должен выплатить $1,5 млрд, заявила компания. В «Газпроме» считают преждевременным оценивать сумму выплат.

После того, как Газпром надувал щеки и рассказывал всем, где именно он видел Украину с ее требованиями, а также куда именно он посылает Стокгольмский арбитраж с его решениями, теперь делать то же самое в отношении польских полутора миллиардов не получается. Поляки получили на руки решение, и теперь лишь вопрос времени - когда по нему получат деньги. Наши, кстати, деньги. Которые «Газпром» в итоге выплатит, а затем так или иначе, но компенсирует их из бюджета - либо напрямую, либо через разнообразные льготные и субсидиарные схемы. Чудовищная некомпетентность чиновников стоит стране дорого. Очень дорого.

Источники: https://el-murid.livejournal.com/4411678.html