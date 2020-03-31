В Раде очередной олигархический договорняк

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

31 марта 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Так забавно читать ленту, где клянут Зеленского за сговор с Порошенко. А ведь сколько раз говорилось, что принципиально Зеленский от Порошенко не отличается, не считая спецэффектов для доверчивой публики и пустой риторики из цикла "голосуй сердцем".

В итоге, некоторые особо доверчивые, которые не поняли этого ранее, наконец-то дождались очередного очевидного олигархического договорняка, где избирателей Зеленского (или вернее сказать, "электоральную массу"), в очередной раз прокинули, как это обычно и бывает на Украине с голосовавшими за "не такого как эти".

На практике же особой разницы нет. Может теперь дойдет? Хотя кого я обманываю...

И поэтому сегодня достаточно занимательно смотреть на крики "Я думал он такой, а он вон какой" и "Я думал он посадит Порошенко, а он вместе с ним продал украинскую землю", а также "я за него голосовал, потому что он против Порошенко, а он теперь сам с Порошенко".

Кто-то слишком много смотрел сериалов про Голобородько и оторвался от реальности украинской политики, которая по части предательства весьма предсказуема, достаточно на ту же "Партию регионов" посмотреть или «Соц.партию Мороза». Зеленский тут не первый и не последний.

Поэтому Порошенко не сидит.

Поэтому Аваков по-прежнему министр МВД.

Поэтому США вертят киевской политикой как хотят.

Поэтому война на Донбассе продолжается и будет продолжаться.

Источники: https://colonelcassad.livejournal.com/5752403.html