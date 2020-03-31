Эпидемию можно обуздать, если тестирование вообще не проблема

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

31 марта 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Они спасли свою страну, спасли людей. При этом совсем не потребовалось останавливать экономику, не потребовалось нарушать или отменять гражданские права, не потребовалось таких карантинов, какие сейчас в Австрии или России.

Повторите три предыдущие фразы десять раз про себя или вслух, если смысл не доходит.

И нет никаких свидетельств, чтобы там была важна слежка через телефоны за каждым гражданином. Оказалось, что не надо этого просто. Никакого Прекрасного Нового Мира со всеобщей слежкой пока просто не надо - может и потребуется когда-нибудь, при будущих более сильных потрясениях - но сейчас это все решилось гораздо проще.

А как?

А так. Первые подтвержденные случаи коронавируса были зарегистрированы в США и в Южной Кореe в один день, 21 января 2020 г. Правительство Южной Кореи сразу попросило свои компании срочно делать тесты на вирус. А правительство США свои компании ни о чём не попросило. Догадайтесь, когда были готовы тесты?

- В Южной Кореe массовое тестирование было доступно 2-го февраля;

- Открыли 600 пунктов для тестирования по всей стране (для США эквивалентом было бы 3000 таких пунктов);

- Можно сдать за 10 минут - получить результаты через 2 часа;

На душу населения Южная Корея сделала в 40 раз больше тестирований, чем США. Это по 10,000 тестов в день (для США эквивалентом было бы 50,000 в день).

Нашли все заражения, прекратили распространение опасной инфекции. Элементарно, Ватсон. На картинке один из пунктов, где это можно сделать из машины. Подъезжай и тестируйся. Были пункты и в торговых центрах - почитайте - прикольные герметичные капсулы такие.

* * *

Мне надо было сильнее выделить роль отслеживания контактов. Да, отслеживание контактов тоже делалось там. И оно очень важно! Но огромная часть его была сделана добровольно. Вот, например, если я слышу, что мой знакомый, или вообще люди в моем доме, заимели COVID-19, то мне не трудно пойти и протестироваться. Если это займет у меня 10 минут, по дороге, и не надо будет на коленях для этого стоять. Если доступны тесты, то люди будут тестироваться сами, и отслеживание заражений будет несопоставимо легче.

* * *

Забавно наблюдать в каком тоне пишет про это New York Times. Газете так стыдно за США, что написано в тоне "не знаем, не знаем, можно ли это повторить". А что там такого? Делайте 50,000 тестов в день - а не 100,000 за 2 месяца - и "всё само собою повторится".

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Ещё один пункт мега интересный

Они считают, что именно раннее обнаружение инфекций позволило им так сильно уменьшить число смертельных случаев. То есть, ранняя госпитализация при малейшем повороте к плохому очень сильно спасает жизни. Ранние случаи можно обнаружить, только если тестирование вообще не проблема. Вот так.

Источники: https://verola.livejournal.com/1235545.html