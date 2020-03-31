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Эпидемию можно обуздать, если тестирование вообще не проблема

Что же сделала такого невоспроизводимого Южная Корея?

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Эпидемию можно обуздать, если тестирование вообще не проблема

Они спасли свою страну, спасли людей. При этом совсем не потребовалось останавливать экономику, не потребовалось нарушать или отменять гражданские права, не потребовалось таких карантинов, какие сейчас в Австрии или России.

Повторите три предыдущие фразы десять раз про себя или вслух, если смысл не доходит.

И нет никаких свидетельств, чтобы там была важна слежка через телефоны за каждым гражданином. Оказалось, что не надо этого просто. Никакого Прекрасного Нового Мира со всеобщей слежкой пока просто не надо - может и потребуется когда-нибудь, при будущих более сильных потрясениях - но сейчас это все решилось гораздо проще.

А как?

А так. Первые подтвержденные случаи коронавируса были зарегистрированы в США и в Южной Кореe в один день, 21 января 2020 г. Правительство Южной Кореи сразу попросило свои компании срочно делать тесты на вирус. А правительство США свои компании ни о чём не попросило. Догадайтесь, когда были готовы тесты?

- В Южной Кореe массовое тестирование было доступно 2-го февраля;

- Открыли 600 пунктов для тестирования по всей стране (для США эквивалентом было бы 3000 таких пунктов);

- Можно сдать за 10 минут - получить результаты через 2 часа;

На душу населения Южная Корея сделала в 40 раз больше тестирований, чем США. Это по 10,000 тестов в день (для США эквивалентом было бы 50,000 в день).

Нашли все заражения, прекратили распространение опасной инфекции. Элементарно, Ватсон. На картинке один из пунктов, где это можно сделать из машины. Подъезжай и тестируйся. Были пункты и в торговых центрах - почитайте - прикольные герметичные капсулы такие.

* * *

Мне надо было сильнее выделить роль отслеживания контактов. Да, отслеживание контактов тоже делалось там. И оно очень важно! Но огромная часть его была сделана добровольно. Вот, например, если я слышу, что мой знакомый, или вообще люди в моем доме, заимели COVID-19, то мне не трудно пойти и протестироваться. Если это займет у меня 10 минут, по дороге, и не надо будет на коленях для этого стоять. Если доступны тесты, то люди будут тестироваться сами, и отслеживание заражений будет несопоставимо легче.

* * *

Забавно наблюдать в каком тоне пишет про это New York Times. Газете так стыдно за США, что написано в тоне "не знаем, не знаем, можно ли это повторить". А что там такого? Делайте 50,000 тестов в день - а не 100,000 за 2 месяца - и "всё само собою повторится".

* * *

Ещё один пункт мега интересный

Они считают, что именно раннее обнаружение инфекций позволило им так сильно уменьшить число смертельных случаев. То есть, ранняя госпитализация при малейшем повороте к плохому очень сильно спасает жизни. Ранние случаи можно обнаружить, только если тестирование вообще не проблема. Вот так.

Источники: https://verola.livejournal.com/1235545.html

 

Дас
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