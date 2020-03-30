В России началось серийное производство двигателей для самолета МС-21

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30 марта 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Перми завод «ОДК-Пермские моторы» наконец-то начал серийное производство турбовентиляторных двигателей ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21.

Напомню, в январе 2020 года на Иркутский авиазавод, который и отвечает за производство нового самолета МС-21, уже были поставлены первые пробные двигатели, и они себя хорошо показали.

Авиадвигатели ПД-14 (Перспективный Двигатель тягой 14 тонн) - это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. 3 ноября 2015 года в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина состоялся первый полет двигателя ПД-14 на крыле летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Полет продолжался 40 минут и прошел в точном соответствии с летной программой. В 2018 году на него был выдан сертификат типа Росавиации.

МС-21 - это проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов

Он рассчитан на полеты дальностью 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и других.

Работа над новым лайнером продолжается уже больше десяти лет. Эти самолёты будут выпускаться в нескольких модификациях:

МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест), а также МС-21-400 (до 250 мест)

Кстати, первый полет МС-21 состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года. Правда, первый демонстрационный полет лайнер совершил на американских двигателях Pratt & Whitney. Широкой публике самолет показали на авиасалоне МАКС в сентябре 2019 года. В феврале 2019 года испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency) завершили первую сессию сертификационных полетов на самолете МС-21-300 из Иркутска. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет «Аэрофлот».

Источники: https://zavodfoto.livejournal.com/6547707.html