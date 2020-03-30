В аэропорт Борисполь прибыл самолет из Ханоя

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

30 марта 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Посмотрев видео прибытия, Faina Kaplan пишет: Служащие, что их встречали в защитных костюмах, не получили никакого тренинга по поведению в критических ситуациях. Пассажиры их просто распихали и прошли. Они полагались только на свою силу, а не на авторитет.

Обычно в критических ситуациях, это действует так:

1. В идеале если была такая возможность, еще перед вылетом надо было раздать пассажирам инструкцию. В этом документе должно быть указано, что органам известны адреса пассажиров и их будут искать, если они не будут подчиняться четко очерченному протоколу. Некоторые отказались бы лететь - что тоже хорошо.

2. Или как худший вариант - в самолете раздать этот документ Рассказать о протоколе. Надо готовить людей к тому, что произойдет, как можно раньше. Потом повторять информацию, пока они не смирятся с тем, что произойдет и не примут это.

3. До прохождения паспортного контроля объяснить что требуется от пассажиров. Эти объяснения должен был бы провести человек, который получил тренинг по общению в критических ситуациях. В США такими навыками обладают даже люди, что принимают стеклотару, я уже не говорю о полицейских или еще каких-то органах.

Вот примерный сценарий, который мог бы помочь избежать того что произошло:

Представитель власти громко, четко и авторитетно, расставив ноги, и широко жестикулируя руками скажет как его звать, какую функцию он выполняет, и какая у него цель. В идеале хорошо было бы чтобы это были два больших мужика - полицейские или военные. Но говорит один четко и хорошо отрепетировано. Затем он перейдет к эмпатии и посочувствует пассажирам на тему, что им придется пережить. Но закончит на позитивной ноте, сказав, что в итоге все будет хорошо. Мы же сильные и справимся с этой холерой. В этот момент у него будет приветливое, но авторитетное лицо.

Потом он скажет, что будет ждать всех пассажиров после паспортного контроля и проведет их до автобуса, который повезет их в карантинную зону.

У нас даже продавцы наловчились такое делать, потому что оно как-то естественно получается. Инструкция и протокол - это так просто. Надо только сесть, написать и выполнить.

А вот как девушка Елена с того рейса описывает то, что сделали "зеленые кретины"

Elena Degtyar:

Сейчас в некоторых СМИ разгоняют информацию, что пассажиры рейса из Вьетнама отказались от обсервации и чуть ли не выбили двери в терминале В. Но на сайте МОЗ (Міністерство охорони здоров'я України) нет постановления про обязательную обсервацию для прибывших из-за рубежа.

Поясню ситуацию: перед вылетом домой украинские власти не дали пассажирам четких указаний о том что именно будет происходить после прибытия. Была информация о возможном карантине в отелях за деньги самих пассажиров, но в официальных украинских источниках она не появлялась.

По прибытию нас задержали на некоторое время в самолёте, измерили температуру, выдали на руки обязательство на самоизоляцию, которое мы все подписали, и выпустили в аэропорт. Далее около часа мы ждали в помещении терминала В, где люди в защитных костюмах попросили заявить о проблемах со здоровьем и, кажется, предлагали сделать тест на коронавирус. Говорю "кажется", потому что информация не была слышна всем людям в терминале.

После этого нас частями стали выпускать на иммиграционный контроль, забирали одну из копий обязательства на самоизоляцию и выпускали забрать багаж.

А вот потом началось непонятное. Кто-то увидел автобусы и пустил слух, что нас увезут на карантин принудительно. Что вызвало бурю негативных эмоций у части прибывших, - мы ведь полтора часа назад подписывались на домашнюю самоизоляцию!

На вопрос уставших и измотанных людей что это за автобусы был получен ответ, что желающих на них отвезут бесплатно в Киев. Но каждый услышал эту информацию по-своему. Пошла волна паники.

Когда я подошла ближе к выходу, там просто стояла группа - человек 20, которую сдерживали несколько людей в военной форме. Выбитых и сломанных дверей не заметила.

Да, люди этого рейса были на взводе. Причина тому - нервы, недосып и отсутствие нормального информирования. Самоизоляция или обсервация за свои деньги в отеле? Автобусы действительно просто в Киев или в принудительный карантин? Не было никакой корректной информации, которую услышали бы все.

Источники: https://bitter-onion.livejournal.com/3286397.html