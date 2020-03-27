Богатым русским стало негде лечиться

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

27 марта 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

В России есть тьма сверхбогатых людей, но нет медицины исключительно для богатых. Они живут в России так, будто им здесь не болеть. Конечно, они ведь думали, что им не нужна российская медицина. Что кожу на лице подтягивать, зубы вставлять и прививки делать они могут в частных клиниках Москвы, а со всем серьезным поедут в Европу, Израиль или США.

Несколько лет назад у меня вышла колонка об отсутствии в России развитой частной медицины. О том, что все сколько-нибудь серьезные недуги в нашей стране диагностируются и лечатся только в государственных клиниках. У нас лишь один уважаемый частный онкоцентр, одна частная сеть клиник акушерства и один частный центр эндопротезирования. Я тогда писала, насколько безрассудно в связи с этим ведут себя наши олигархи, чиновники, топ-менеджеры госкомпаний и кормящиеся вокруг них богачи поменьше.

Конечно, бывают ДТП, падения с высоты, семейные драки с поножовщиной, ротавирус, потеря сознания… Экстренные случаи. Для них у богатых предусмотрены платные места, взятки. Не каждый час же богачи из окон падают — один, может, или два в день требуют неотложной помощи. Конечно, их без очереди положат в нейрохирургию и прооперируют — на то они и солидные люди.

А рак всякий, остеопороз, желудочную язву богатые россияне и наша политическая элита привыкли лечить за границей. Там же — рожать в уютных роддомах, править любовницам носы и откачивать жир из наеденных ляшек. Все у них было рассчитано: "Здесь деньги гребем — там лечимся".

И вдруг оказалось, что так будет не всегда. Закрыла Европа границы — и негде больше откачивать жир. Трамп богачам всего мира сказал: «Рожайте дома!» Представляю, сколько только в России сердобольных родителей расстроились. Они ведь хотели рожать у американцев, в чистых больницах, да еще бонусом американский паспортишко ребенку сделать. А Трамп запретил.

Израиль тоже только посмеялся в ответ на протянутые нашими богачами руки с зажатыми в кулачках миллионами шекелей и тоже прикрыл границу. Вот уж Израиль не надо учить выживать и биться за своих: никакие деньги не дадут теперь россиянам пропуск в больницу Ихилов. Даже запасной аэродром в виде израильского паспорта не поможет.

...

Богатые быстро поняли, что им придется лечиться вместе с нами. И делить реанимации вместе с нами. Что в России нет столько частных реанимаций с различными специалистами.

...

Я по новостным сводками прямо слышу, как у наших коррупционеров извилины шевелятся. Первым делом они побежали скупать билеты в один конец. В аэропортах началась давка — все отправляли свои семьи в хорошие страны. Чтобы не «с этими» лечиться в случае чего. Не с нами, то есть. Только жены, дети, престарелые родители и тести с тещами расцеловали своих добытчиков, отцов семейств, мужественно оставшихся в России с этими, с нами, то бишь, только семьи там чемоданы в своих уютных домах распаковали, как пошли сообщения одно другого печальнее. В условиях нехватки аппаратов ИВЛ и реанимационных палат европейцы почему-то не спешат уступать свои места семьям богатеньких чужаков и вообще — иностранцам. Как там любит повторять одна светская дама – «во всех московских гостиных»?

Такая ситуация сейчас везде, где отмечена вспышка коронавируса. От богатой Британии до сверхбогатой Швейцарии — иностранцев не берут в больницы, если есть местные зараженные

...

В какой-то мере развитый мир сейчас преподает отсталому урок демократии и любви к родине: хочешь жить — заботься о своей стране, не воруй и не тащи все к нам. Мы, развитые страны, уворованное тобою с радостью примем, но свою палату реанимации тебе не отдадим.

Наши богачи занервничали: у них же все есть: миллиарды, самолеты, яхты… А толку?

...

В России вирусную пневмонию лечат только в государственных больницах

Богатые это поняли. Например, если верить сообщениям врачей, стали переоборудовать под коронавирус 45-ю больницу на Рублевке. Аккурат для солидных господ. Но это одна больница. И не забывайте, что большую часть резидентов дорогих коттеджей составляют не господа, а прислуга, персонал, дворники, слесари СТО, повара, учителя частных гимназий. Их больше. Если они заболеют, вы не сможете пролезть к аппарату ИВЛ через их головы.

Богатые это понимают. Пошли скупать аппараты ИВЛ для домашних больниц...

Зачем богатые скупают оборудование? Они уверены, что смогут к каждому аппарату приставить врача. Но чтобы врач в час Х был у аппарата, его надо сейчас перекупить. Да, именно перекупить.

Просто платить ему, чтобы он сидел и ждал. Потому что уже сегодня нагрузки в мегаполисах на врачей огромные, они уже измотаны. Через неделю случится аврал, как в начале эпидемии в Китае, и врачу нельзя будет просто взять и уйти в отпуск. Если он бросит реанимацию, в которой его коллеги работают сутками, ему потом просто некуда будет возвращаться.

Кроме того, имейте в виду, что в надомной частной реанимации врач не защищен. В Италии в больничных условиях сверхзащиты заразилось 20% персонала — они идут на риск, зная, что общество будет их спасать, для них пациенты сами отдают койки. А кто будет спасать анестезиолога, бросившего свою районную больницу, чтобы подшабашить на Рублевке, дежуря минимум месяц у аппарата ИВЛ, который призван спасти лишь одну семью?

Ну и важнейший во всей этой истории вопрос: а вы убеждены, господа богатые, что среди российских реаниматологов найдутся толпы желающих спасать вас в ваших поместьях?

...

Так что не обольщайтесь. Если счет тяжело заболевшим перевалит за тысячу, вам не удастся заполучить реанимацию. Потому что это будет конец. Вообще конец всей системы, предельно несправедливой и лицемерной.

Предельно — это значит, что дальше уже нельзя. Уровень несправедливости в России таков, что малейшее неосторожное движение элит приведет к ужасающим последствиям. Вам отдали права, отдали свои деньги, отдали достоинство, голоса, будущее. Жизни свои вам народ под ножки не положит. Болеть, лечиться и умирать мы с вами будем вместе. И если бы вы минувшие 30 лет не тащили все на Запад, сейчас у всех нас страха перед российской медициной было бы гораздо меньше.

Источники: https://evening-cowboy.livejournal.com/342182.html