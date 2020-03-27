Как будет оплачиваться карантин из-за коронавируса

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

27 марта 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Мало кто из нас был заранее готов к такой ситуации и формировал подушку безопасности или совершал какие-то иные накопления. Сколько продлится пандемия неизвестно, а рассчитывать свои финансы придется многим. Сегодня расскажу на какие выплаты можно рассчитывать и какими документами все это оформляется.

Начну с карантина в детских садах и школах. В некоторых регионах из-за негодования общественности отменили карантины в детских садах, при этом школьники так и продолжают оставаться на каникулах. Мамочки дошколят возмущались, что не с кем оставить детей в период карантина. Негодование их необоснованно абсолютно. Лучше бы они с таким же рвением оберегали себя и своих близких от заразы, потому что карантин в детском саду оформляется больничным в поликлинике по месту жительства. Следовательно, подлежит оплате и переживать из-за отсутствия доходов в этот период не стоит. Да, часть дохода будет потеряна. Но как-то все забывают об экономии в период нахождения дома. Как минимум на проезд тратиться уже не нужно, а еда, приготовленная дома, обходится порой в десятки раз дешевле, чем в заведениях общественного питания.

Больничный лист по уходу за ребенком, находящемся на карантине, оплачивается следующим образом:

Ребенок до 7 лет

- первые 10 дней оплачиваются соответственно стажа работы (более 8 лет – 100%, 5-8 лет – 80%, менее 5 лет – 60% от - среднедневного заработка, рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих году оформления больничного), остальные дни больничного оплачиваются только в размере 50%;

- больничный лист по уходу за ребенком на период карантина оформляется на основании справки о введении карантина, выданной учебным учреждением;

оформить больничный может любой член семьи, осуществляющий уход за ребенком (не обязательно мама или папа);

- период карантина не влияет на количество дней больничного на ребенка, подлежащих оплате (предельно 60 дней в году).

Ребенок старше 7 лет

К сожалению, на детей старше 7 лет вышеописанные правила не распространяются, т.е. больничный из-за карантина не положен. Но есть законный способ как не особо теряя в доходе контролировать пребывание ребенка дома: в соответствии со ст. 94 Трудового кодекса работодатель по заявлению работника, у которого есть ребенок в возрасте до 14 лет, обязан предоставить режим неполного рабочего времени. Причем, это может быть как сокращенный рабочий день, так и сокращенная рабочая неделя. Заработная плата при этом будет выплачиваться пропорционально отработанному времени.

С детьми разобрались. Давайте теперь разбираться со взрослыми.

Взрослые в период нерабочей недели

Как вы все уже знаете, по всей стране объявлена нерабочей неделя в период с 28 марта по 05 апреля. Причем работодателей обязывают оплатить это время работникам. Отсюда возникает миллион вопросов, начиная от «Как оформить?» и заканчивая «Как платить?». Вопрос «Из каких средств платить?» разбирать не будем. И так понятно, что бизнесу придется очень тяжко в этот период.

Начнем с оформления. Просто так объявить персоналу о том, что это выходные дни, нельзя. Должен быть официальный документ, на который можно будет сослаться во внутренних приказах организации. Наиболее оптимальный вариант – это оформить простой по независящим от работодателя и работника причинам. На распространение коронавируса ни одна, ни вторая сторона, к сожалению, особо повлиять не могут. Поэтому, это не простой по вине работодателя. Оплачивается такой прострой не ниже 2/3 оклада работника. Подчеркиваю: оклада, а не средней заработной платы. В зарплату, помимо оклада, входят разные премии и надбавки, тем самым увеличивая доход работника.

Понятно, что оклады у многих не большие. Зачастую они не превышают МРОТ. Но, т.к. предпринимателям и так будет не из чего платить, то такая компенсация работникам – это лучше, чем ничего. Тем более, работу в этот период они выполнять не будут. Конечно, по усмотрению работодателя, в этот период может быть выплачена и большая сумма. Законом это не запрещено.

И, кстати, если простой не будет оформлен официально, то заработная плата работникам должна будет начисляться в полном объеме.

Взрослые в период карантина и самоизоляции

Теперь перейдем к вопросу карантина для вернувшихся из стран, в которых свирепствует коронавирус. Думаю, уже многие слышали, что такие персонажи должны запереться где-нибудь и никуда не выходить, а также уведомить соответствующие службы о своем триумфальном возвращении.

Многие задаются вопросом: а кто будет оплачивать этот период?

Отвечаю: оплачивать будет ФСС на основании больничного листа, который будет оформлен на основании документов, подтверждающих пребывание в определенных странах. Размер оплаты зависит от стажа работника (об этом писала выше). Для оформления больничного не обязательно идти в поликлинику и заражать всех вокруг. Оформить его можно дистанционно на сайте ФСС.

Как потерять меньше доходов

Во всех перечисленных случаях, если боитесь потерять в зарплате, намного выгоднее будет оформить ежегодный отпуск (если работодатель не против и если вам не жалко тратить драгоценные его дни). Отпуск оплачивается исходя из среднего заработка за год. Если есть вариант перейти на дистанционный труд – то это самое выгодное. И из рабочего процесса не выпадаете, и зарплату получите в полном объеме (если только в дополнительном соглашении о переводе не установили более низкую оплату труда).

В общем, без денег вы не останетесь, хотя на какой-то период их станет меньше. И не стоит забывать, что сейчас именно от нашей сознательности зависит распространение вируса. От того, что мы проведем немного времени дома, мы потеряем не много. А, подвергая себя риску заражения, можем потерять намного больше.

Здоровья Вам!

Источники: https://lika-bo.livejournal.com/26251.html