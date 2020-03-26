Польская таможня не дает

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

26 марта 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Выбитая из колеи Италия отчаянно нуждается в помощи. На фоне вспышки COVID-19 поддержка и взаимовыручка воспринимаются чуть ли не как что-то сверхъестественное. Но именно так поступают нормальные и здравомыслящие люди, понимающие важность содействия. А учитывая последние события, говорить о важности дружеского плеча не приходится.

Помощь, к слову, пришла, — но не от европейских ревнителей гуманистических ценностей или НАТО, а от России. Накануне ночью на военную базу Пратика-ди-Маре под Римом прибыл уже четырнадцатый по счету российский транспортник Ил-76 с группой специалистов-вирусологов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции.

Польские политологи уже охарактеризовали это репутационным ударом по Североатлантическому альянсу и ЕС. С другой стороны, можно было и иначе охарактеризовать чужое бездействие, — которое при сложившихся обстоятельствах иначе как халатным не назовешь, — ведь пресловутый «удар» никто Евросоюзу и НАТО не наносил, скорее они сами себя и подставили.

Россию, если кто-то забыл, недаром называют щедрой душой: РФ ежегодно тратит на финансирование программ и проектов в сфере содействия международному развитию более миллиарда долларов. Почти половина этих средств приходится на списанные долгов разным странам — не говоря о гуманитарной помощи и средствах на борьбу с международным терроризмом.

А пока польские политологи рассуждают о том, кто кому нанес «удар», польские же таможенники молча блокируют тысячи масок из Поднебесной, предназначенных для медработников Рима и Лацио. Солидарность, ничего не скажешь.

Источники: https://manzal.livejournal.com/780964.html