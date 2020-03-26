На пороге «новый кризисный 1992»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

26 марта 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Мы стоим на пороге больших изменений, после которых одна эпоха сменяется другой. Ни 2008, ни 1998, ни даже 1929 и близко не похожи на то, что мы видим сейчас на нашей планете. Вероятно, на дворе новый 1992 год, только на этот раз распадаться будет не СССР, а весь долларовый мир, включая США, Евросоюз и многие другие страны.

Слегка в стороне от этой эскадры самоубийц окажется только Россия. Спасибо благородным американцам, которые ввели против нас в 2014 году живительные санкции, мы уже не так сильно привязаны к долларовой экономике, чтобы она, раскалываясь на обломки, утянула нас на дно.

Некоторые думают, что вот сейчас немного поколбасит, и всё. Сложно сказать, на чём основан такой безудержный оптимизм.

В одной только Индии в карантине больше миллиарда людей

Это крупнейшая изоляция в мировой истории. Индия, напомню, третья экономика мира — она всего лишь вдвое меньше американской. А когда люди сидят в карантине, они не работают.

В США ничуть не лучше

Слабые американские политики топчутся в нерешительности, пока инфекция стремительно расползается по стране, но, когда количество смертельных случаев вырастет, закрывать наверняка будут и Америку. Если смертей от коронавируса и от последствий экономического спада будет много, Штаты получат дополнительный удар — старшее поколение белых угнетателей проиграет выборы молодому поколению «пипл оф колор». Молодое поколение выберет лидеров, которые окончательно превратят США в страну третьего мира — с безудержным популизмом, массовой раздачей денег бездельникам и с хроническим недержанием печатного станка.

Конечно, деньги в США активнейше печатаются и сейчас, но опыт Африки и Латинской Америки подсказывает, что сделать хуже можно всегда, причём не один, а несколько раз подряд. Порушить национальную валюту, провести деноминацию, порушить её снова, ещё раз провести деноминацию, и так по кругу, пока краска в принтере не станет слишком дорогой.

Рей Далио, один из самых успешных американских инвесторов, пророчит мор и глад. Его свежая статья так и называется — «меняющийся мировой порядок». Процитирую фрагмент:

Наиболее важно слияние следующих трёх факторов:

1) высокий уровень долга и крайне низкие процентные ставки ограничивают возможности центральных банков по стимулированию экономики,

2) большие разрывы в уровне благосостояния и резкие политические разногласия внутри стран приводят к обострению социальных и политических конфликтов,

3) растущая мировая держава (Китай) бросает вызов слишком растянутой мировой державе (США), что вызывает внешний конфликт.

Последний раз аналогичная картина наблюдалась в период с 1930 по 1945 год. Это очень меня беспокоило.

Пока что ясно одно — экономика будет валиться до тех пор, пока эпидемия не пойдёт на спад. А на спад эпидемия пойдёт явно не скоро, вирус ещё только набирает обороты. Если вы живёте в России, вы видите, как страну постепенно закрывают на карантин. Если вы живёте в других странах, вокруг вас, вероятно, уже вовсю бушует инфекция.

Источники: https://olegmakarenko.ru/1819433.html