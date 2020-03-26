На сайте правительства вывесили список мер по борьбе с коронавирусом

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26 марта 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

25 марта 2020 года Михаил Мишустин провёл заседание президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. По итогам приняты следующие решения и даны поручения.

В связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией новой коронавирусной инфекции и ускорением темпов её распространения в 170 странах мира, включая Российскую Федерацию, а также введением отдельными государствами режима чрезвычайной ситуации и запрета международного авиасообщения:

1. Росавиация (А.В.Нерадько)

Обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за исключением полётов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полётов, осуществляемых по отдельным решениям Правительства Российской Федерации.

2. МИД России (С.В.Лаврову)

2.1. Не позднее 27 марта 2020 года направить в Минтранс России, Роспотребнадзор, Минздрав России, МВД России, ПАО «Аэрофлот» сформированные по состоянию на 26 марта 2020 года списки граждан Российской Федерации, планирующих вернуться в Российскую Федерацию (далее – граждане) (с указанием их фамилии, имени и отчества, гражданства, текущего места расположения, постоянного и временного места жительства в Российской Федерации, контактных телефонов, наличия (отсутствия) обратных билетов, наличия (отсутствия) виз, конечного места, до которого они планируют добраться).

2.2. Рекомендовать находящимся за рубежом гражданам, не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию из-за ограничительных мер, введённых в государствах пребывания, принять необходимые меры для обеспечения своего нахождения в стране пребывания и охраны своего здоровья с учётом того, что при возвращении в Российскую Федерацию потребуется пребывание на 14-дневном карантине на территории Российской Федерации.

2.3. Оказать содействие гражданам в стране пребывания по организации их проживания и продлению срока действия документов, на основании которых граждане находятся в стране пребывания.

2.4. В срок до 30 марта 2020 года направить в Минтранс России, Роспотребнадзор, Минздрав России, МВД России, ПАО «Аэрофлот» имеющуюся информацию о гражданах, находящихся в стране пребывания и желающих вернуться в Российскую Федерацию, для организации их вывоза на территорию Российской Федерации.

3. МИД России (С.В.Лаврову)

Обеспечить проведение мероприятий, связанных с оказанием содействия гражданам, находящимся на территории иностранных государств, до момента их возвращения в Российскую Федерацию за счёт средств, полученных загранучреждениями МИД России от приносящей доход деятельности.

4. Минфин России (А.Г.Силуанову)

При возникновении дополнительной потребности обеспечить незамедлительное выделение МИД России необходимых бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 2 настоящего перечня поручений.

5. Минтранс России (Е.И.Дитриху), МИД России (С.В.Лаврову)

При участии Минобороны России, Управления делами Президента Российской Федерации сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны России, ПАО «Аэрофлот», ФГБУ «СЛО “Россия”» и иных авиакомпаний.

Срок – 30 марта 2020 года.

6. Минтранс России (Е.И.Дитриху), Росавиация (А.В.Нерадько)

Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором организовать в аэропортах с 26 марта 2020 года досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, включая их термометрию, забор материала на выявление новой коронавирусной инфекции с одновременной выдачей таким гражданам постановления Главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

Сведения о прибывших гражданах, подлежащих изоляции, направлять в медицинские организации, к которым указанные граждане прикреплены, в целях динамического наблюдения за ними, соответствующим образом организовав деятельность данных медицинских организаций.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок – 27 марта 2020 года.

7. Руководителям федеральных органов исполнительной власти (по списку)

В целях принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности отдельных категорий сотрудников осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для бесперебойного функционирования федерального органа исполнительной власти.

Представить в Аппарат Правительства Российской Федерации информацию о:

количестве переведённых на дистанционный режим работы сотрудников центрального аппарата и отдельно территориальных органов (при их наличии) федерального органа исполнительной власти, а также о количестве беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет и работников старше 60 лет. При поэтапном переводе представить указанную информацию по каждому этапу и срокам их реализации;

порядке организации работы сотрудников федерального органа исполнительной власти, переведённых на дистанционный режим работы.

Обеспечить проведение аналогичных мероприятий подведомственными организациями.

Срок – 27 марта 2020 года.

8. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации временно приостановить:

проведение на территории соответствующего субъекта Российской Федерации досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

9. Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову), Минпромторг России (Д.В.Мантурову), Минфин России (А.Г.Силуанову)

При подготовке проекта комплекса дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики, проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости.

Срок – 26 марта 2020 года.

10. Роспотребнадзор (А.Ю.Поповой)

Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обобщить данные по наличию расходных материалов для обеспечения забора проб, их доставки в лаборатории, осуществляющие тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции, а также пробоподготовки, определить потребность в объёме закупок указанных расходных материалов.

Срок – 26 марта 2020 года.

11. Роспотребнадзор (А.Ю.Поповой)

Представить в Правительство Российской Федерации график поставок в субъекты Российской Федерации расходных материалов для тест-систем в соответствии со сформированной заявкой, исходя из необходимости обеспечения их постоянного наличия в соответствующих лабораториях.

Срок – 27 марта 2020 года.

Источники: https://colonelcassad.livejournal.com/5738502.html, http://government.ru/orders/selection/401/39276/