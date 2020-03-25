Трамп попросил Саудовскую Аравию не навредить США

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25 марта 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

В ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Трамп заявил, что не возражает против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти.

Однако попросил, чтобы цена на сырье не упала до уровня, представляющего опасность для американского нефтяного бизнеса.

То есть, в переводе с английского, попросил существенно сократить добычу.

Всё верно, демпинг саудитов бьёт непосредственно по их прямым конкурентам - американским сланцевикам. Какие могут быть просьбы? Ничего личного, просто бизнес.

Посмотрим вместе 27-го числа свежую статистику по американским буровым.

Не пропустите.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3208615.html