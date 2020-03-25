Получив от России помощь, Италия обратилась к Пентагону

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25 марта 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

В частности, глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Также итальянские власти рассчитывают на помощь американских военных медиков, находящихся в Италии.

CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.

Девять военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетели в Италию накануне, 22 марта

Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также 8 врачебно-сестринских бригад. Россия также передала Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Об этом 21 марта договорились президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 59 тысяч заразившихся, причем уровень смертности на данный момент — самый высокий - около 10 %. Общее число граждан с выявленным коронавирусом в мире составляет 336 тысяч, более 14 тысяч умерли, 98 тысяч — вылечились.

Источник: https://storm100.livejournal.com/7641868.html