Все новости >>

Аргументы Недели Жаркое из блогов 13+

Экономический катаклизм убивает больше людей, чем пандемия

Почему итальянцев коронавирус косит в 20-30 раз больше, чем немцев

, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Экономический катаклизм убивает больше людей, чем пандемия

Так разнузданно, как сегодня, мировые СМИ не бесновались очень давно. Все мировые события перекрыла всеобъемлющая тема “пандемии коронавируса”. Хотя факты говорят об искусственности всего происходящего.

Например, “смертельно пострадавшая” Италия почему-то до сих пор не запросила официальной поддержки у Евросоюза. Не обратилась с призывом к врачам-добровольцам, которых нашлось бы тысячи. Не потребовала материальной помощи у Европейского Центробанка.

В самом деле, зачем вороватым итальянским властям педантичные немцы с датчанами, которые в какой-то момент обязательно спросят: а почему это вы всех умерших пожилых людей записываете “в мученики коронавируса”?

Как говорил великий иллюзионист Гудини, не надо смотреть туда, куда вас просят смотреть, смотреть следует в другую сторону. В нашем случае - на страны с более-менее крепкой политической системой, относительно нормальным правительством и надежной экономикой, где властям не нужны ни псевдо-дефолты, ни бессовестные политические очки, добытые на панике и страхах.

Например, на Швецию, Данию, Финляндию или даже на соседствующую с Италией Швейцарию. Что же мы увидим? Полное или почти полное бездействие властей и минимальные контрмеры без каких-либо карантинов и паники.

Там все работает в штатном режиме и на удивление абсолютно низкая “коронавирусная” смертность в пределах 0,5%, что даже ниже, чем от пресловутого сезонного гриппа. Лидеры этих стран тактично помалкивают, в полемику не вступают и ничего лишнего не делают.

Когда ажиотаж спадет, мы еще увидим, кому конкретно эта “пандемия” помогла решить частные проблемы – следите, как говорится, за денежными потоками. 

Нынешняя же реакция на “пандемию” чиновников от медицины и политиков, принимающих решения о закрытии целых стран и обрушивающих мировую экономику, мягко говоря, удивляет. Обывательская логика подсказывает, что если бы оснований для паники не было, то специалисты не стали бы ее стимулировать. Но у чиновников и функционеров логика совершенно иная. Поставьте себя на место итальянского министра здравоохранения. Он рассуждает примерно так: паника – уже свершившийся факт и остановить ее невозможно.

Следовательно, надлежит извлечь из нее максимум пользы, т.е. добиться дополнительных ассигнований на медицину, на научные исследования и т.д. Поэтому министр выступает с заявлением: дескать, да, пандемия – реальность, остановить ее помогут только карантин и самоизоляция. Как бы не соврал, но при этом технично обошел вопрос о том, что в данном случае тотальный карантин совершенно нецелесообразен.

С той же целью у любого подходящего по параметрам умершего пациента в качестве причины смерти указывают коронавирус. Да, это совершенно некорректно, но на кону вопрос о колоссальных бюджетных ассигнованиях. И тут возникает консенсус, одобряющий этот подлог.

В результате возникают удивительные статистические парадоксы: получается, что итальянцев коронавирус косит в 20-30 раз больше, чем немцев. И даже китайцы вдруг оказываются более стойкими к COVID-2019, чем итальянцы, что просто смешно. Хотя именно у азиатов число рецепторов ACE2 в клетках легких больше, чем у европейцев, из-за чего они переносят инфекцию тяжелее европейцев. При этом в Италии при всей ее пугающей статистике корона-смертности пока умерло всего четыре инфицированных коронавирусом человека в возрасте до 40 лет, и все были тяжело больными хрониками.

Политикам, принимающим безответственные решения о карантине нет никаких оправданий, но объясняется их логика элементарно. Любой рационально действующий публичный политик бежит впереди толпы и орет громче других, чтобы обратить на себя внимание, предстать спасителем от вируса и вообще ответственным государственным деятелем, требующим принятия решительных мер.

В итоге мы наблюдаем феерическую картину: медиамагнаты, ученые, врачи, политики и общественные деятели на своем месте действует разумно и логично, преследуя свои частные интересы. Но в совокупности они ведут себя, как стадо баранов, руша весь современный миропорядок. А всякий глобальный экономический катаклизм убивает в тысячи раз больше людей, чем самая жуткая пандемия.

Источник: https://vitalidrobishev.livejournal.com/7522624.html

 

Дас

Общество

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

Банк России рекомендует ограничить выдачу наличных в банкоматах из-за коронавируса

ЦБ порекомендовал российским банкам проводить дезинфекцию банкоматов, а также ограничить выдачу наличных в ряде терминалов. Данные меры регулятор советует принять из-за распространения коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью