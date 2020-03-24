Экономический катаклизм убивает больше людей, чем пандемия

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24 марта 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Так разнузданно, как сегодня, мировые СМИ не бесновались очень давно. Все мировые события перекрыла всеобъемлющая тема “пандемии коронавируса”. Хотя факты говорят об искусственности всего происходящего.

Например, “смертельно пострадавшая” Италия почему-то до сих пор не запросила официальной поддержки у Евросоюза. Не обратилась с призывом к врачам-добровольцам, которых нашлось бы тысячи. Не потребовала материальной помощи у Европейского Центробанка.

В самом деле, зачем вороватым итальянским властям педантичные немцы с датчанами, которые в какой-то момент обязательно спросят: а почему это вы всех умерших пожилых людей записываете “в мученики коронавируса”?

Как говорил великий иллюзионист Гудини, не надо смотреть туда, куда вас просят смотреть, смотреть следует в другую сторону. В нашем случае - на страны с более-менее крепкой политической системой, относительно нормальным правительством и надежной экономикой, где властям не нужны ни псевдо-дефолты, ни бессовестные политические очки, добытые на панике и страхах.

Например, на Швецию, Данию, Финляндию или даже на соседствующую с Италией Швейцарию. Что же мы увидим? Полное или почти полное бездействие властей и минимальные контрмеры без каких-либо карантинов и паники.

Там все работает в штатном режиме и на удивление абсолютно низкая “коронавирусная” смертность в пределах 0,5%, что даже ниже, чем от пресловутого сезонного гриппа. Лидеры этих стран тактично помалкивают, в полемику не вступают и ничего лишнего не делают.

Когда ажиотаж спадет, мы еще увидим, кому конкретно эта “пандемия” помогла решить частные проблемы – следите, как говорится, за денежными потоками.

Нынешняя же реакция на “пандемию” чиновников от медицины и политиков, принимающих решения о закрытии целых стран и обрушивающих мировую экономику, мягко говоря, удивляет. Обывательская логика подсказывает, что если бы оснований для паники не было, то специалисты не стали бы ее стимулировать. Но у чиновников и функционеров логика совершенно иная. Поставьте себя на место итальянского министра здравоохранения. Он рассуждает примерно так: паника – уже свершившийся факт и остановить ее невозможно.

Следовательно, надлежит извлечь из нее максимум пользы, т.е. добиться дополнительных ассигнований на медицину, на научные исследования и т.д. Поэтому министр выступает с заявлением: дескать, да, пандемия – реальность, остановить ее помогут только карантин и самоизоляция. Как бы не соврал, но при этом технично обошел вопрос о том, что в данном случае тотальный карантин совершенно нецелесообразен.

С той же целью у любого подходящего по параметрам умершего пациента в качестве причины смерти указывают коронавирус. Да, это совершенно некорректно, но на кону вопрос о колоссальных бюджетных ассигнованиях. И тут возникает консенсус, одобряющий этот подлог.

В результате возникают удивительные статистические парадоксы: получается, что итальянцев коронавирус косит в 20-30 раз больше, чем немцев. И даже китайцы вдруг оказываются более стойкими к COVID-2019, чем итальянцы, что просто смешно. Хотя именно у азиатов число рецепторов ACE2 в клетках легких больше, чем у европейцев, из-за чего они переносят инфекцию тяжелее европейцев. При этом в Италии при всей ее пугающей статистике корона-смертности пока умерло всего четыре инфицированных коронавирусом человека в возрасте до 40 лет, и все были тяжело больными хрониками.

Политикам, принимающим безответственные решения о карантине нет никаких оправданий, но объясняется их логика элементарно. Любой рационально действующий публичный политик бежит впереди толпы и орет громче других, чтобы обратить на себя внимание, предстать спасителем от вируса и вообще ответственным государственным деятелем, требующим принятия решительных мер.

В итоге мы наблюдаем феерическую картину: медиамагнаты, ученые, врачи, политики и общественные деятели на своем месте действует разумно и логично, преследуя свои частные интересы. Но в совокупности они ведут себя, как стадо баранов, руша весь современный миропорядок. А всякий глобальный экономический катаклизм убивает в тысячи раз больше людей, чем самая жуткая пандемия.

Источник: https://vitalidrobishev.livejournal.com/7522624.html