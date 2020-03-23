Вместо пособий для людей — дотации торговым сетям

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23 марта 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минпромторга Денис Мантуров объясняет, что российские продуктовые сети несут «огромные» издержки из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о коронавирусе.

Но успокоил: государство «идет навстречу» ритейлерам и компенсирует их затраты на создание запасов продукции.

Переводим на общечеловеческий

Люди скупают все, спрос бешеный, отдают последние деньги и залезают в долги ради гречки с тушенкой.

Что нужно сделать, может, пособия какие выдать антикризисные? Ну, нет, конечно. Надо дотировать торговые сети, которые и так в сверхприбыли.

Но каково — «огромные издержки торговых сетей на фоне ажиотажного спроса»? У меня бы язык сломался от такого.

А ему ничего. Хрипит, но функционирует, курилка.

Алексей Федяров

Источник: https://www.rosbalt.ru/posts/2020/03/20/1833853.html