Вместо пособий для людей — дотации торговым сетям

Глава Минпромторга Денис Мантуров объясняет, что российские продуктовые сети несут «огромные» издержки из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о коронавирусе.
Но успокоил: государство «идет навстречу» ритейлерам и компенсирует их затраты на создание запасов продукции.
Переводим на общечеловеческий
Люди скупают все, спрос бешеный, отдают последние деньги и залезают в долги ради гречки с тушенкой.
Что нужно сделать, может, пособия какие выдать антикризисные? Ну, нет, конечно. Надо дотировать торговые сети, которые и так в сверхприбыли.
Но каково — «огромные издержки торговых сетей на фоне ажиотажного спроса»? У меня бы язык сломался от такого.
А ему ничего. Хрипит, но функционирует, курилка.
Алексей Федяров
Источник: https://www.rosbalt.ru/posts/2020/03/20/1833853.html